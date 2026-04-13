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下架昔日偶像奧班 匈牙利準總理馬札爾是誰？

世界日報／ 編譯張佑生／綜合報導
匈牙利反對陣營領袖馬札爾12日在大選中獲勝後，在首都布達佩斯向支持者講話。(路透)
匈牙利反對陣營領袖馬札爾12日在大選中獲勝後，在首都布達佩斯向支持者講話。(路透)

匈牙利大選12日揭曉，現年45歲的馬札爾(Peter Magyar)勝選，擊敗執政16年的總理奧班(Viktor Orban)。

「馬札爾」也是「匈牙利人／匈牙利語」的自稱，他童年時深受1989年民主轉型浪潮影響，曾視當時的反共先鋒奧班為偶像，房間牆壁貼滿奧班照片。長大後馬札爾走上公職與金融之路，曾任外交官、國家銀行高層。2006年與奧班親信、曾任司法部長的瓦爾加(Judit Varga)結婚，生育三名兒子，但2023年離婚。

選前民調顯示，馬札爾率領的「尊重與自由黨」(TISZA)保持領先奧班領銜的青年民主黨9至19個百分點，難怪奧班的好友川普總統，在伊朗戰事如火如荼之際，7日仍派副總統范斯前往布達佩斯幫奧班站台；更別說默默關心的俄羅斯總統普亭。

奧班有本事獲美俄兩國元首奧援，要扳倒他絕非易事。若馬札爾勝出，匈牙利和歐盟及北約(NATO)的關係將更緊密，與俄國將保持距離。但馬札爾出身奧班官僚體系，對援助烏克蘭和接收難民也抱持不友善態度，令在野陣營不安。

2022年代表反對陣營挑戰奧班的馬基-札伊，批評馬札爾自大、卑鄙，但強調正是這些人格特質，才能讓馬札爾熬得住奧班啟動國家機器對他的圍剿。馬基-札伊說，「我們對他沒有要以身相許，只是需要一個將奧班丟進歷史垃圾桶的人選」。

僅兩年時間，馬札爾從近乎素人變成奧班最大威脅。前年歐洲議會選舉中，他領導的尊重與自由黨拿下三成選票。他在造勢場合多次對支持者喊話說，「我有壞消息要告訴歐洲最富有也最腐敗的總理：時間站在我們這邊」。這句話也成為該黨最有力競選口號之一。

馬札爾競選風格借鏡奧班，青出於藍更勝於藍：集會大量使用國旗、民族符號、草根造勢，並強調愛國主義。他自稱是「保守自由派」，主張強化匈牙利與西方關係、結束對俄國能源的依賴，並承諾解凍被歐盟凍結的50億歐元資金。

但馬札爾也小心避免失去保守選民支持，雖不像奧班那樣反對烏克蘭加入歐盟，但尊重與自由黨不支持讓烏克蘭快速入盟，也維持反移民立場，並保留奧班時代修建的邊境圍欄。

范斯親自站台，高呼「我愛維克多(奧班名字)」，川普也透過越洋電話當場助陣，凸顯這場選戰的國際意義。范斯強調「無論誰勝出」，美國都將與匈牙利新政府合作。

奧班2010年掌權至今，一步步打造「不自由民主」，控制媒體、司法依附、非政府組織(NGO)受限，馬札爾與體制的徹底決裂讓選民視他為唯一敢挑戰奧班的人。

奧班不甘坐以待斃，陰謀論砲火四射，宣稱匈牙利的敵人不在莫斯科而在布魯塞爾，說馬札爾的政黨與歐盟友好，藏鏡人是德國，將民粹的陰暗面放大到極致，正反映出其急迫感。

從童年崇拜奧班到矢言終結16年鐵腕，馬札爾用180度轉身改寫匈牙利歷史。當范斯趕赴布達佩斯救援，歐盟50億歐元解凍在望，真正問題從不是奧班能否留任，而是匈牙利人民準備好終結15年非自由民主了嗎？

馬札爾的支持者12日在布達佩斯等待他發表勝選感言。(路透)
馬札爾的支持者12日在布達佩斯等待他發表勝選感言。(路透)

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