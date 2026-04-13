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傳美計畫裁減駐紮德美軍 專家：全面撤出可能性不高

中央社／ 柏林12日專電

美國近期傳出考慮將駐德美軍轉移至其他歐洲國家，引發關注。專家分析指出，德國軍事基地已深度嵌入美軍全球運作體系，美軍全面撤出的可能性不高，相關言論恐削弱美國與北大西洋公約組織（NATO）盟友之間的互信基礎。

美伊開戰以來，美國總統川普（Donald Trump）多次批評部分北約成員國未支持美方軍事行動。華爾街日報（The Wall Street Journal）日前獨家報導，白宮正考慮自德國等地撤出部分美軍，轉移至更支持美國的歐洲國家，引發關注。

慕尼黑聯邦國防軍大學學者策佐斯（KonstantinosTsetsos）接受德國公共廣播（BR24）訪問時指出，從戰略指揮、後勤補給到軍事訓練，德國軍事基地已深度嵌入美軍全球運作體系，撤軍不切實際，對美國自身亦無益。

明鏡週刊（Der Spiegel）回顧，2020年川普第一任期內，曾以「德國欠北約數十億美元」為由，揚言裁減約1萬2000名駐德美軍，並規劃將兵力重新部署至波蘭等國。

該計畫當時在美國國內遭軍方與國會反對，認為恐削弱美軍全球戰略部署與對俄嚇阻能力，最終在拜登（Joe Biden）政府上任後叫停。

針對美方再度考慮調整駐德兵力，德國官方採取低調應對。總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，已與川普通話，但未觸及撤軍或基地使用問題，並強調德美駐軍協議仍有效，德方相信美方會遵守相關規定。

不過相關言論在德國國內仍引發不少反彈，德國國會歐洲事務委員會主席何懷特（Anton Hofreiter）批評，撤軍威脅正在削弱歐洲對美國安全承諾的信心，也可能影響俄羅斯對北約嚇阻力的判斷。

根據公開資料，目前德國駐紮約3萬6000名美國士兵，為美軍在歐洲最大部署據點之一，加上文職人員與家屬，整體規模可達5萬人以上，僅次於日本。

其中，德國西南部拉姆施坦（Ramstein）空軍基地為美軍在歐洲最重要空運樞紐，負責後勤補給並支援中東與非洲行動，被視為美軍海外行動門戶，戰略地位關鍵。

設於斯圖加特的帕奇基地（Patch Barracks）為美國歐洲司令部（EUCOM）與非洲司令部（AFRICOM）總部所在地；威斯巴登則設有美國陸軍歐洲總部，兩者皆為重要海外指揮中心。

此外，位於巴伐利亞的格拉芬韋赫訓練場（Grafenwoehr Training Area）為美國陸軍在歐洲最大的訓練基地，長期用於北約聯合演訓與部隊輪調。

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