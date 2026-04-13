快訊

印度移工掀論戰！台印混血男星發聲反歧視 反遭網友出征

學術人創業／教授薪水低卻CP值高？台積電5倍薪挖角

封鎖荷莫茲海峽還不夠？川普可能的下一步曝光 美官員畫未來談判5紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

政壇新秀馬格雅壓倒性勝選讓匈牙利變天 誓言拔除體制弊端重返歐洲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
周日晚間，馬格雅在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總檢察長全部辭職。路透
周日晚間，馬格雅在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總檢察長全部辭職。路透

匈牙利政壇新秀馬格雅（Peter Magyar）在匈牙利大選取得壓倒性勝利，終結了奧班（Viktor Orban）長達 16 年的統治。他宣布多將項多項重大變革，也將重新定義匈牙利和歐盟、俄羅斯以及川普領導下的美國政府的關係。

現年 45 歲的馬格雅曾是執政黨內核心人物。他領導的「尊重與自由黨」（Tisza）可望拿下國會三分之二的絕對多數席次。他說，這讓他接任總理後，有強大民意後盾可拔除奧班日益獨裁的體制、並帶領匈牙利重返歐洲懷抱。

周日晚間，馬格雅在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總檢察長全部辭職。他指出，這些人對奧班獨裁體制的政治忠誠置於職責之上。

在多瑙河與燈火通明的國會大廈背景下，馬格雅說：「背叛國家的人必須承擔責任。」他強調將會「解放匈牙利，奪回我們的國家」。

這次選舉結果，對美國總統川普和俄羅斯總統普丁都是一大打擊，兩人都致力於讓這位歐盟在位最久的總理續任。這同時也代表了歐洲民族主義陣營的挫敗。奧班一直是這陣營的開路先鋒，也是歐洲議會中第三大黨「愛國者黨」的主要後盾。

對於多年來動輒被奧班抵制的歐盟來說，這結果讓各界鬆了一口氣。普丁過去一直仰賴這位匈牙利領導人在歐盟內部製造分裂、阻撓對烏克蘭的關鍵援助，並削弱對莫斯科的制裁。 匈牙利佛林特對歐元匯率應聲攀升至三年來高點。

馬格雅說：「匈牙利將再次成為歐盟和北約的強大盟友。過去一千年來，匈牙利的位置一直在歐洲，未來也是如此。」

在俄羅斯全面入侵超過四年後，奧班下台很可能為基輔急需的 900 億歐元（約 1,060 億美元）援助資金排除障礙，使其能繼續維持抗戰。

歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）在 X 平台上說：「匈牙利選擇了歐洲。而歐洲始終選擇匈牙利。團結讓我們更強大。」

烏克蘭總統澤倫斯基也在 X 平台發文，表示已準備好進行「會晤與建設性的共同合作，以造福兩國，並維護歐洲的和平、安全與穩定」。

馬格雅其人

馬格雅從沒沒無聞的體制內人士，如今以一場震撼歐洲的壓倒性勝選，終結奧班長達 16 年的獨裁統治。

為了繞過受政府掌控的媒體，他在兩年內辛苦奔波於全國各地造勢，使他成為匈牙利家喻戶曉的人物。不過，他將如何治理國家或處理政權交接，外界仍存有疑問。

法律背景出身的馬格雅已承諾，將撤換安插在法院、總統府等關鍵要職的奧班親信。他也承諾將前政府任內涉嫌貪腐的人繩之以法。

匈牙利選民此次投票人數創下紀錄。在已開出的 82% 選票中，馬格雅領導的「尊重與自由黨」得票率達 69%，遠高於奧班「青民盟」的 28%。三分之二的絕對多數席次，足以廢除執政黨過去透過憲法層級保障、用以鞏固權力的多項法律條款。

馬格雅 1981 年出生自政治世家。1998 年奧班首度出任總理時，他原是典型受奧班吸引的熱血青年。然而，執政黨獨裁傾向讓人深感不安。最重要的是，匈牙利曾受俄羅斯長期宰制並強加 40 年的共產統治，如今政府卻和俄羅斯日益親近。

澤倫斯基 美國 國會

延伸閱讀

總理奧班敗選 范德賴恩：匈牙利選擇了歐洲

匈牙利奧班時代結束 分析：歐洲更緊密合作障礙移除

匈牙利國會大選 總理奧班承認「痛苦」敗選

匈牙利國會大選 民調：民族主義派總理奧班將遭重挫

相關新聞

封鎖荷莫茲海峽還不夠？川普可能的下一步曝光 美官員畫未來談判5紅線

華爾街日報引述多名知情官員透露，美伊談判破局後，美國總統川普及其幕僚考慮恢復對伊朗實施有限度的軍事打擊，作為打破和談僵局的選項之一。

政壇新秀馬格雅壓倒性勝選讓匈牙利變天 誓言拔除體制弊端重返歐洲

匈牙利政壇新秀馬格雅（Peter Magyar）在匈牙利大選取得壓倒性勝利，終結了奧班（Viktor Orban）長達 16 年的統治。他宣布多將項多項重大變革，也將重新定義匈牙利和歐盟、俄羅斯以及川普領導下的美國政府的關係。

總理奧班敗選 范德賴恩：匈牙利選擇了歐洲

匈牙利總理奧班在今天舉行的國會選舉中敗給承諾推動改革的政治新秀馬格雅。對於選舉結果，歐盟執委會主席范德賴恩稱「匈牙利選擇...

中年白領如何因應AI時代 上世紀繪本暗藏轉型心法

美國麻省理工學院史隆商學院論文以經典寓言揭示AI時代職涯轉型本質：被取代的不是人，而是單一技能。當技術隱喻成為現實，中年工作者需從「執行者」轉向不可替代的價值，如人際連結、跨域整合、倫理判斷與人文思維，關鍵在於重寫職涯敘事與重新定義能力場景。當你以為被困在時代的「圓坑」，那裡是否正是下一段職涯的起點？

美中台博弈／美中角力下 鄭麗文訪陸是和平也是避險之旅

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，牽涉到台灣朝野互槓，也有黨內鬥爭的伏流，更重要的是美中角力的層面；在與中共總書記習近平的「鄭習會」之後，情況明朗，鄭麗文此行是得分的，不僅民進黨政府難以批評，她在黨內的聲勢也將超過其他競爭者，但從美中角力的角度要如何評估？

匈牙利大選 牽動歐美俄局勢

匈牙利十二日舉行國會大選，路透報導，這場選舉可能終結現任總理奧班十六年執政，不僅會令俄羅斯不安，也會影響歐美右翼陣營，包括美國川普政府。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。