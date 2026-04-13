比利時外長訪巴爾幹 支持5候選國入歐盟前景

比利時外交部長佩瑞弗13日前往西巴爾幹半島展開為期1週的訪問，拜訪包含蒙特內哥羅在內的5個歐盟候選成員國。此行被認為是支持這些國家加入歐盟的前景，落實擴大歐盟的政策。

根據比利時通訊社報導，佩瑞弗（Maxime Prevot）此行將訪問蒙特內哥羅、塞爾維亞、北馬其頓、科索沃，以及波士尼亞與赫塞哥維納。這是他接任外長以來，首度出訪這個地區。

佩瑞弗強調，西巴爾幹地區並非位於歐洲之外，而是在歐洲境內。他們的安全穩定即是歐洲的安全穩定。部分國家等待加入歐盟已經超過20年，因此維持一個可靠的整合前景是相當重要的，同時也期待這些候選國有執行必要改革的勇氣。

此行首站為蒙特內哥羅，是5個國家中入歐進度較為領先的國家，目前歐元已經在境內流通。蒙特內哥羅期望能在2028年正式加入歐盟。

相較於蒙特內哥羅，第2站拜訪的塞爾維亞的情況則較為複雜。由於塞爾維亞和莫斯科的關係密切，加上與科索沃的關係遲遲未能正常化等因素，因此受到歐盟機構的嚴厲評估。比利時外交部表示，雙方在歐洲安全戰略願景的合作上，仍有進展空間。

佩瑞弗訪問行程第3站到第5站，依序為北馬其頓、科索沃、波士尼亞與赫塞哥維納。

根據歐盟執委會於去年11月發布，最新一份的擴大成員國年度審查進度報告，蒙特內哥羅在加入歐盟的進程中，已完成了4個談判章節並展現「對歐洲一體化的投入與決心」。若能保持目前的改革速度並持續尋求更廣泛的政治共識，有望在2026年底前完成所有的談判。

這份報告中提到塞爾維亞因為抗議與社會分裂問題導致改革停滯；北馬其頓持續推動改革，需加速憲法修正納入保加利亞族群，以落實歐盟承諾；波士尼亞與赫塞哥維納改革有限，但若完成司法改革仍有機會啟動談判。

至於科索沃，親歐態度明確，然政府延遲組成影響改革，需要加強跨黨派合作，並重新調整改革的優先順序。