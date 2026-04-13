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總理奧班敗選 范德賴恩：匈牙利選擇了歐洲

中央社／ 布魯塞爾12日專電
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／歐新社
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／歐新社

匈牙利總理奧班在今天舉行的國會選舉中敗給承諾推動改革的政治新秀馬格雅。對於選舉結果，歐盟執委會主席范德賴恩稱「匈牙利選擇了歐洲」。

匈牙利國會大選的計票工作仍在進行，然而執政16年的匈牙利民族主義派總理奧班（Viktor Orban）已經承認敗選，並向對手致賀。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）晚間先在社群平台X發文稱「今晚，歐洲的心臟在匈牙利跳得更強」，約半小時後再次發文表示「匈牙利選擇了歐洲，歐洲始終選擇了匈牙利。一個國家重拾了歐洲之路，歐盟變得更加強大。」

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）同樣於社群平台X發文恭賀馬格雅（Peter Magyar），表示破紀錄的投票率展現了匈牙利人的民主精神。匈牙利人民已表達了心聲，且民意非常明確。期待與馬格雅展開緊密合作，共同打造一個更強大與繁榮的歐洲。

奧班敗選後，新的匈牙利政府與歐盟之間的關係變化也令外界關注，特別是在制裁俄羅斯、援助烏克蘭等議題。

歐盟成員國領袖於去年12月達成協議，將從2026至2027年間提供烏克蘭900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口。然而原本在會議中承諾不加入擔保機制但不阻撓貸款的匈牙利，隨後態度轉為反對，使得這個政策卡關。

今年3月中旬舉行的歐盟領袖峰會期間，奧班對於貸款仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評，其中歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）更表示，奧班既然做出承諾，就必須貫徹，這是歐盟理事會（European Council）的精神，也是各機構之間誠信合作的體現。

此外，歐盟對俄羅斯的第20輪制裁方案也因為匈牙利持反對意見，仍在磋商。

俄羅斯 歐洲議會 國會

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