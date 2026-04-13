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義大利財經首長：荷莫茲海峽續封鎖將致歐洲經濟衰退

中央社／ 羅馬12日專電

美伊談判未果，義大利企業與製造部長烏索（Adolfo Urso）警示，若荷莫茲海峽持續封鎖，歐洲恐面臨經濟衰退危機，他呼籲歐盟應考慮比照疫情時期，暫停規範成員國財政紀律的「穩定暨成長公約」。

烏索今天在北義維洛納（Verona）出席活動時向義大利媒體指出，若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖持續下去，或擴大到整個地區的海上封鎖，「這對全球、歐洲與義大利經濟的影響可能比預期更嚴重，甚至可能導致整個歐洲大陸陷入衰退。」

烏索建議暫停適用歐盟「穩定暨成長公約」（SGP）。歐盟SGP限制成員國年度預算赤字不得超過國內生產總值（GDP）3%，國債需低於GDP60%。2020年Covid-19疫情爆發時，歐盟曾暫停實施SGP，讓成員國可以不受限花錢防疫。

烏索表示，荷莫茲海峽封鎖不僅影響能源，還影響化肥等關鍵原物料，進而影響農業部門及電子業，例如卡達是世界上最大氦氣生產國之一，而義大利主要從卡達進口氦氣。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，歐盟在10會議中評估，目前還未達到暫停「穩定暨成長公約」的條件，歐盟執委會經濟事務發言人烏杰瓦里（Balazs Ujvari）表示，根據原則，適用情況是歐元區或整個歐盟發生嚴重經濟衰退，目前這一條件尚未滿足。

對於歐盟仍不考慮暫停「穩定暨成長公約」，義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）11日在義大利電視訪問中表示，義國政府很清楚歐盟執委會的反應方式，只有在經濟嚴重衰退情況下才採取行動，「但我擔心若讓能源和燃油危機持續，經濟衰退將來臨。」

晚郵報報導，根據英國牛津經濟（OxfordEconomics）3月底研究報告指出，若荷莫茲海峽封鎖超過6個月，多數已開發國家會面臨經濟衰退風險，全球石油供應量每日將減少近2000萬桶，布蘭特原油（Brent）價格可能在8月飆升到每桶190美元（約6030台幣）左右，超過2008年創下的每桶147美元的歷史最高紀錄。

報導引述牛津經濟調查，全球通膨率可能達到7.7%，接近2022年的高峰，但與2022年全球經濟在通膨下仍持續增長的情況不同，此次危機正將世界推向全面衰退，到今年中世界GDP將出現下降，美國和多數主要發達經濟體將陷入衰退。

美國 疫情 歐盟

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