匈牙利奧班時代結束 分析：歐洲更緊密合作障礙移除

同時獲得美國總統川普和克里姆林宮背書的匈牙利總理奧班今天確定將會失去已經牢牢掌控長達16年的權力。許多匈牙利人認為，奧班時代結束將重塑匈牙利在歐洲的地位。

路透社報導，自從2010年執政至今的奧班（ViktorOrban）是歐洲聯盟在位最久總理。他削弱獨立媒體和民主權利以鞏固權力，所建立的「非自由民主體制」（illiberal democracy）贏得歐洲極右派和川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動垂青。

不過，3年來經濟停滯、生活成本飆升，加上與政府關係密切的寡頭財富激增，引發選民不滿。媒體報導奧班政府涉嫌與莫斯科勾結，更讓他選情受挫。

政壇新秀馬格雅（Peter Magyar）成功掌握民眾不滿情緒，所屬中間偏右派在野黨尊重與自由黨（TISZA）選前即在多數民調中大幅領先。

意義重大選戰

對於這個擁有960萬人口的中歐國家，以及對整個歐洲大陸而言，這場選舉都具有非凡意義。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）歐洲、俄羅斯和歐亞計畫主任羅思（Gregoire Roos）指出：「這是多年以來在歐洲，以及對整個歐洲而言，最意義重大選舉之一。」

「莫斯科視匈牙利為歐盟內部極具價值的麻煩製造者，維持著能源合作…相較於其他歐盟國家，在對烏克蘭態度上採取最強硬立場。美國則視匈牙利為主權主義政治的實驗場。」

美國副總統范斯（J.D. Vance）選前訪匈力挺奧班，批評歐洲聯盟干預大選「令人不齒」。歐盟執委會（European Commission）則表示，選舉應「完全由公民自主抉擇」。

克宮隨即作出回應，發言人培斯科夫（DmitryPeskov）8日表示，「歐洲的諸多勢力、布魯塞爾的諸多勢力，都不希望奧班再次贏得選舉」。

長期批評歐盟對莫斯科制裁的匈牙利仍高度依賴俄羅斯石油和天然氣。62歲的奧班以一條輸油管因戰爭受損為由，擋下去年12月歐盟通過的對烏克蘭貸款。這只是他與布魯塞爾多次衝突中的最新例證。

路線截然不同

現年45歲的尊重與自由黨主席馬格雅承諾打擊貪腐、解凍高達數十億歐元的歐盟資金，並且對最富人課稅，同時要改革匈牙利搖搖欲墜的健保制度。

他選前對路透社表示，這場選舉關乎匈牙利能否穩固作為歐洲國家的地位並且重振經濟，或是進一步滑向威權陣營。馬格雅說：「這是最後機會…阻止我們國家成為俄羅斯的傀儡國…不要讓青年民主黨（Fidesz-MPP）帶領匈牙利退出歐盟。」

奧班則主張要從內部改革歐盟，而非退出。他將這場選戰定調為「戰爭或和平」的嚴峻抉擇，指責對手會把匈牙利拖進烏克蘭戰爭之中。尊重與自由黨否認相關指控。

分析人士表示，布達佩斯與歐盟之間的緊張關係在尊重與自由黨主政下可能得以緩和。

諮詢公司Red Snow Consulting地緣政治分析師費萊迪（Botond Feledy）表示：「奧班已經對目前歐洲整合的形式和方向失去信心，並且採取否決和阻撓的政策。尊重與自由黨原則上不反對整合，會從務實層面上爭取自身立場。」

投資人現在更關注隨尊重與自由黨勝出所帶來的正面效應。

德國投資銀行貝倫堡銀行（Berenberg Bank）首席經濟學家史密丁（Holger Schmieding）在報告中指出：「奧班政權的終結將大幅提振匈牙利經濟。這將會移除歐洲更緊密合作的關鍵障礙...為更嚴厲制裁俄羅斯鋪平道路。」