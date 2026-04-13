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匈牙利國會大選 總理奧班承認「痛苦」敗選
匈牙利民族主義派總理奧班今天在國會選舉中敗給對手、保守派的馬格雅。在這個中歐國家執政16年的奧班於計票進行同時宣布「已經向勝選政黨致賀」。
法新社報導，根據官方選舉結果，在近67%選票完成計票時，馬格雅（Peter Magyar）所屬中間偏右派尊重與自由黨（TISZA）已經取得137席，超過199席國會的2/3席次，領先奧班（Viktor Orban）所屬民族主義派政黨青年民主黨（Fidesz-MPP）。
奧班於計票仍在進行同時表示：「雖然選舉結果尚未最終確定，但已經明朗而且可以理解。對我們而言，這雖然痛苦，卻也明確。」
他說：「我們沒有獲得治理國家的責任和機會。我已經向勝選政黨致賀。」
今天投票於當地時間晚間7時結束。截至傍晚6時30分的投票率達77.8%，高於2002年所創70.5%的歷史紀錄。
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