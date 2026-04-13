匈牙利大選 牽動歐美俄局勢

匈牙利十二日舉行國會大選，路透報導，這場選舉可能終結現任總理奧班十六年執政，不僅會令俄羅斯不安，也會影響歐美右翼陣營，包括美國川普政府。

奧班是民族主義者，對歐盟持懷疑論，他在匈牙利打造的「非自由民主」模式，被視為是川普「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的參考藍本。

不過，匈牙利經歷三年經濟停滯、生活成本飛漲，加上親政府的財團明顯累積財富，讓許多選民對六十二歲的奧班感到厭倦。

過去兩周的民調顯示，奧班領導的青年民主黨落後中間偏右的新興反對黨「尊重與自由黨」，該黨由馬札爾領軍，支持度約為百分之卅八至百分之四十一，領先奧班的執政黨七到九個百分點。

這次選舉將選出一九九席國會議員，投票至當地時間晚上七時（台灣時間十三日凌晨一時）結束。

歐盟正密切關注匈牙利大選。許多歐盟成員國嚴厲批評奧班，指他破壞匈牙利的民主法治、媒體自由，侵犯少數族裔權益。

奧班立場傾向俄國，對烏克蘭而言，若奧班落敗，可能會讓歐盟解凍一筆給烏克蘭的九百億歐元資金，這筆資金對烏克蘭因應對俄戰爭至關重要；若奧班選舉失利，也會讓俄羅斯失去在歐盟中的盟友。

奧班將這次選舉形容為「戰爭與和平」的抉擇。競選期間，奧班政府在全國張貼海報，警告選民「尊重與自由黨 」領袖馬札爾會把匈牙利拖入俄烏戰爭，對此馬札爾堅決否認。

奧班獲得川普政府支持，美國副總統范斯上周訪問布達佩斯力挺奧班；奧班也獲得俄羅斯和歐洲極右派領袖背書。

奧班主要對手、四十五歲的馬札爾曾是奧班的忠實擁護者，他趁勢掌握社會對貪腐和生活水準下降的不滿，特別受到盼望改革的年輕選民關注。