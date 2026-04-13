聽新聞
0:00 / 0:00

匈牙利大選 牽動歐美俄局勢

聯合報／ 國際中心／綜合報導

匈牙利十二日舉行國會大選路透報導，這場選舉可能終結現任總理奧班十六年執政，不僅會令俄羅斯不安，也會影響歐美右翼陣營，包括美國川普政府。

奧班是民族主義者，對歐盟持懷疑論，他在匈牙利打造的「非自由民主」模式，被視為是川普「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的參考藍本。

不過，匈牙利經歷三年經濟停滯、生活成本飛漲，加上親政府的財團明顯累積財富，讓許多選民對六十二歲的奧班感到厭倦。

過去兩周的民調顯示，奧班領導的青年民主黨落後中間偏右的新興反對黨「尊重與自由黨」，該黨由馬札爾領軍，支持度約為百分之卅八至百分之四十一，領先奧班的執政黨七到九個百分點。

這次選舉將選出一九九席國會議員，投票至當地時間晚上七時（台灣時間十三日凌晨一時）結束。

歐盟正密切關注匈牙利大選。許多歐盟成員國嚴厲批評奧班，指他破壞匈牙利的民主法治、媒體自由，侵犯少數族裔權益。

奧班立場傾向俄國，對烏克蘭而言，若奧班落敗，可能會讓歐盟解凍一筆給烏克蘭的九百億歐元資金，這筆資金對烏克蘭因應對俄戰爭至關重要；若奧班選舉失利，也會讓俄羅斯失去在歐盟中的盟友。

奧班將這次選舉形容為「戰爭與和平」的抉擇。競選期間，奧班政府在全國張貼海報，警告選民「尊重與自由黨 」領袖馬札爾會把匈牙利拖入俄烏戰爭，對此馬札爾堅決否認。

奧班獲得川普政府支持，美國副總統范斯上周訪問布達佩斯力挺奧班；奧班也獲得俄羅斯和歐洲極右派領袖背書。

奧班主要對手、四十五歲的馬札爾曾是奧班的忠實擁護者，他趁勢掌握社會對貪腐和生活水準下降的不滿，特別受到盼望改革的年輕選民關注。

烏克蘭 路透 國會 匈牙利 大選

延伸閱讀

奧班16年統治恐終結…匈牙利國會大選投票率可望創新高

民調落後 匈牙利今大選 川普搶救現任總理奧班

英相稱伊朗衝突成轉捩點 需另闢蹊徑強化經濟

川普的反覆焦慮 掏空美國霸權信譽

相關新聞

匈牙利大選 牽動歐美俄局勢

匈牙利十二日舉行國會大選，路透報導，這場選舉可能終結現任總理奧班十六年執政，不僅會令俄羅斯不安，也會影響歐美右翼陣營，包括美國川普政府。

奧班16年統治恐終結…匈牙利國會大選投票率可望創新高

匈牙利今天舉行國會大選，當地民眾踴躍出門投票，投票率有望創下新高紀錄，而這次選舉也可能終結民族主義總理奧班（Viktor...

川普：美國即日起封鎖進出荷莫茲海峽船隻

美國總統川普12日表示，美國海軍將立即開始封鎖荷莫茲海峽，並要在國際海域攔截所有向伊朗支付通行費的船隻，可能會危及兩國之間脆弱的兩周停火協議。

美國一手領導的世界秩序 由現任總統一手摧毀

「你看起來很美。而且從這裡看，你也像是一個整體；我們所有人都是智人。無論你來自何方或長相如何，我們全都是一體的。」

巴國會談後首發聲 伊朗國會議長：美方未能贏得伊朗信任

甫結束會晤美國代表團的伊朗國會議長卡利巴夫12日在社群媒體X發文說，他談判前就強調伊方抱持必要誠意和談判意願，但由於前兩次戰爭的經驗，對「對方」沒信任；伊方代表團提出許多「前瞻性」提議，但對方最終未能在這輪談判贏得伊方代表團信任。

石油飆漲備受壓力 印尼總統赴俄會晤普亭

印尼總統府表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天將赴俄羅斯，與俄國總統普亭會談，石油是討論議題之一。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。