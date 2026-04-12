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奧班16年統治恐終結…匈牙利國會大選投票率可望創新高
匈牙利今天舉行國會大選，當地民眾踴躍出門投票，投票率有望創下新高紀錄，而這次選舉也可能終結民族主義總理奧班（Viktor Orban）連續16年的執政。
法新社報導，現年62歲的奧班獲得美國總統川普（Donald Trump）公開支持，他也跟俄羅斯保持密切關係，而這次大選受到國際社會高度關注。
匈牙利選務當局指出，截至中午投票率已經達到創紀錄的54%，比起2022年大選當天中午還高出逾14個百分點。
選前民調顯示，親歐洲保守派領袖馬格雅（PeterMagyar）領導的尊重與自由黨（TISZA），其支持率領先奧班率領的青年民主黨（Fidesz）。
現年45歲的馬格雅承諾進行「體制變革」，分析師認為，大選高投票率可能對他有利。
馬格雅曾擔任律師，並於2024年當選匈牙利的歐洲議會議員，他更在經濟停滯背景下迅速累積民意支持。
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