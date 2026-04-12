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華爾街日報：香港協助伊朗 規避國際制裁獲西方科技

中央社／ 香港12日綜合外電報導

美國「華爾街日報」指出，香港多年來一直是中國幫助伊朗因應嚴厲國際制裁的中樞，這使美國政府官員感到挫折，他們採取一連串措施試圖切斷伊朗與香港之間數十億美元貿易往來。

華爾街日報（The Wall Street Journal）昨天報導，伊朗首都德黑蘭一家貿易公司的執行長德甘（HamedDehghan）就是其中一例。

美國財政部2019年指控德甘運用一間香港公司，為伊朗飛彈計畫和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關企業購得價值逾100萬美元的敏感設備。

美國財政部的目標是防止公司被用於獲取管制商品，但在香港成立新公司卻相當容易。

之後美國財政部又指控德甘的相關企業透過一系列空殼公司，為伊朗企業購買價值數百萬美元的受管制西方科技，其中包含「見證者」（Shahed）攻擊無人機開發商。

美國財政部一項分析發現，2024年香港實體與伊朗影子銀行相關的金融交易可能達到48億美元。

美國政府2024年再把另外3家香港公司列入黑名單，並指控德甘相關企業利用這些公司為伊朗企業獲取價值數百萬美元的零件。

香港空殼公司氾濫問題如此嚴重，以至於美國當局從去年10月開始採取新策略，將目標鎖定在負責辦理公司註冊業務的機構地址，期盼能提高設立空殼公司難度。

美國 飛彈 德黑蘭

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