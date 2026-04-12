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巴國會談後首發聲 伊朗國會議長：美方未能贏得伊朗信任
甫結束會晤美國代表團的伊朗國會議長卡利巴夫12日在社群媒體X發文說，他談判前就強調伊方抱持必要誠意和談判意願，但由於前兩次戰爭的經驗，對「對方」沒信任；伊方代表團提出許多「前瞻性」提議，但對方最終未能在這輪談判贏得伊方代表團信任。
半島電視台說，這是卡利巴夫結束在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德會談後，發表的首份正式聲明。
卡利巴夫還提到，美國已理解伊方的邏輯和原則，現在應由美方決定其能否贏得伊朗信任；外交是除了軍事抗爭外，另一種確保伊朗權利的方式，伊朗同時也將不停努力鞏固此前40天的「國防」成果。
卡利巴夫並感謝「兄弟國家」巴基斯坦努力促進談判進程，並向巴國人民致上問候。
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