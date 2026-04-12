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柬埔寨呼籲泰國重啟邊界談判 泰新政府稱尚未準備好
柬埔寨政府呼籲泰國儘快就爭議邊界問題重啟談判；然而泰國表示，新政府剛組成，尚未做好準備。泰柬長年存在邊界爭端，去年曾爆發致命衝突。
法新社報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）昨天表示，他「深切盼望」兩國能夠「迅速且真誠地」合作。他在社群媒體發布聲明表示：「這將成為長久和平的基礎，讓我們邊境居民得以安居樂業。柬埔寨已全面做好準備。」
但泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天指出，新政府剛組成，尚未準備好重啟談判。當希哈薩被問及柬埔寨呼籲重啟談判一事時，他說，柬埔寨有「權利」這麼做，不過泰國也有其「自身程序」需要遵循。
柬埔寨與泰國因法國殖民時代遺留下來的800公里邊界劃分問題，使得兩國數十年來一直紛爭不斷。
泰柬因邊界爭端，去年爆發數輪衝突，同年7月和12月共造成數十人喪生、逾百萬人流離失所。兩國12月底簽署停火協議，為邊界談判開啟空間，但緊張情勢仍未緩解，雙方不斷互指對方違反停火協議。
柬埔寨政府指控，泰國部隊占領邊境省分的多個地區，違反雙方之間的協議，並要求泰軍撤離。
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