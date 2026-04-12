快訊

日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐

鄭麗文搭機返台！送機中共官員曝光…宋濤停機坪道別：後會有期

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聽新聞
0:00 / 0:00

石油飆漲備受壓力 印尼總統赴俄會晤普亭

中央社／ 雅加達12日綜合外電報導
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）。路透
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）。路透

印尼總統府表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天將赴俄羅斯，與俄國總統普亭會談，石油是討論議題之一。據悉俄國有意出售石油給印尼。

普拉伯沃的辦公室向法新社證實，普拉伯沃預計於今天傍晚啟程。

印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）昨天表示，石油是「對印尼極具戰略意義」，總統此行赴俄國將列入討論重點。

蘇吉歐諾說：「普拉伯沃總統將與普亭（Vladimir Putin）會面，討論全球地緣政治，當然還有能源情勢。」

普拉伯沃近期曾出訪南韓日本。他上週在內閣會議中表示：「為了確保石油供應，我必須走遍各地。」

中東戰爭導致的國際油價飆漲，印尼和許多國家一樣受到壓力。

印尼是東南亞最大經濟體，本身也生產石油，但仍是石油淨進口國；印尼政府長期大幅補貼燃油。

上個月，普拉伯沃政府宣布實施燃料配給，並規定公務員每週應有一天在家上班，以節約能源儲備。政府也承諾近期內不會調漲燃油價格。

法新社報導，俄羅斯駐印尼大使托爾切諾夫（Sergei Tolchenov）3月時告訴媒體，俄羅斯願意對印尼出售石油。

托爾切諾夫表示：「如果印尼有需求，請告訴我們，你們就能獲得石油。」兩國當時正在雅加達港籌備聯合軍事演習。

去年印尼加入新興經濟體組織金磚國家（BRICS），金磚成員包括俄羅斯和中國。

普拉伯沃也與美國總統川普（Donald Trump）簽署了貿易協議，並且加入川普的「和平委員會」（Board of Peace）。

日本 總統府 南韓

延伸閱讀

川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

全球掀搶油大戰 德銀觀察經濟和能源結構：這國是伊朗戰爭贏家

美伊戰爭至今造成哪些衝擊？國際經濟、財經市場與民生影響一次看

拯救孩子童年／一句「為你好」 剝奪青少年政治表達權

相關新聞

石油飆漲備受壓力 印尼總統赴俄會晤普亭

印尼總統府表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天將赴俄羅斯，與俄國總統普亭會談，石油是討論議題之一。...

英相稱「受夠了」川普和普亭 抱怨戰爭害能源帳單飆漲

英國首相施凱爾看著英國的能源帳單，被美國總統川普和俄羅斯總統普亭的作為搞得大幅波動，直呼他「受夠了」。

匈牙利國會大選 選舉結果恐牽動歐美俄局勢

匈牙利今天舉行國會大選，路透社報導，這場選舉可能終結現任總理奧班（Viktor Orban）16年執政，不僅會令俄羅斯不...

西班牙總理桑傑士訪問中國 聚焦經貿

西班牙總理桑傑士11至15日訪問中國，將與中國國家主席習近平會面。外界預料此訪聚焦吸引中國投資、推動再生能源合作、擴大西...

東正教復活節停火名存實亡 烏俄互控違規攻擊

烏克蘭軍方指控俄羅斯多次違反為東正教復活節（Orthodox Easter）而實施的停火，今天出現近470起違規事件，包括...

內唐亞胡：美以聯手成功「摧毀」伊朗核子與飛彈計畫

美國與伊朗代表在巴基斯坦舉行兩輪面對面會談，試圖結束中東戰爭之際，以色列總理內唐亞胡今天指出，美國與以色列聯手的軍事行動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。