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石油飆漲備受壓力 印尼總統赴俄會晤普亭
印尼總統府表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天將赴俄羅斯，與俄國總統普亭會談，石油是討論議題之一。據悉俄國有意出售石油給印尼。
普拉伯沃的辦公室向法新社證實，普拉伯沃預計於今天傍晚啟程。
印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）昨天表示，石油是「對印尼極具戰略意義」，總統此行赴俄國將列入討論重點。
蘇吉歐諾說：「普拉伯沃總統將與普亭（Vladimir Putin）會面，討論全球地緣政治，當然還有能源情勢。」
普拉伯沃近期曾出訪南韓和日本。他上週在內閣會議中表示：「為了確保石油供應，我必須走遍各地。」
中東戰爭導致的國際油價飆漲，印尼和許多國家一樣受到壓力。
印尼是東南亞最大經濟體，本身也生產石油，但仍是石油淨進口國；印尼政府長期大幅補貼燃油。
上個月，普拉伯沃政府宣布實施燃料配給，並規定公務員每週應有一天在家上班，以節約能源儲備。政府也承諾近期內不會調漲燃油價格。
法新社報導，俄羅斯駐印尼大使托爾切諾夫（Sergei Tolchenov）3月時告訴媒體，俄羅斯願意對印尼出售石油。
托爾切諾夫表示：「如果印尼有需求，請告訴我們，你們就能獲得石油。」兩國當時正在雅加達港籌備聯合軍事演習。
去年印尼加入新興經濟體組織金磚國家（BRICS），金磚成員包括俄羅斯和中國。
普拉伯沃也與美國總統川普（Donald Trump）簽署了貿易協議，並且加入川普的「和平委員會」（Board of Peace）。
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