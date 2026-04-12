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日中緊張 上海學生著和服出席活動人數卻逆勢增加

中央社／ 台北12日電

中日關係陷入低點之際，「日中友好成人儀式」活動近日在上海舉行，參與的學生人數據報多於去年。此前，3月在北京舉行的日中聯合成人儀式，中國學生在壓力之下，不少人取消參加。

日本共同社中文網11日的消息，日中兩國學生共同慶祝成年的「日中友好成人儀式」當天在上海一家酒店舉行，許多身穿振袖和服的中國學生和身穿漢服的日本學生出席。

報導稱，日中學生分別有50人出席，共約100人，多於去年的約70人。這項活動始於2012年，對象是已達雙方法定成年年齡18歲的年輕人，由上海日本人留學生會主辦。

在此之前，日本駐中國大使館3月21日舉辦日本留學生和中國學生共同參加的聯合成人儀式，但中國大學方面施壓要求學生不要參加，活動開始前已有不少學生取消出席。

日本首相高市早苗去年11月答詢時表示台灣有事可能構成「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，引發連串外交風波，中日關係急轉直下，中國呼籲公民避免前往日本旅遊、暫停日本水產品輸中以及限制軍民兩用物項出口日本等。

另一方面，日本最新版外交藍皮書將有關中日關係的措詞從去年的「最重要的雙邊關係之一」，降級為「重要鄰國」；但藍皮書仍強調，日本對話大門敞開，中日有必要致力於發展「戰略互利關係」，在共同利益領域展開合作。

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