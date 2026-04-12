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匈牙利國會大選 選舉結果恐牽動歐美俄局勢

中央社／ 布達佩斯12日綜合外電報導
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。歐新社
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。歐新社

匈牙利今天舉行國會大選，路透社報導，這場選舉可能終結現任總理奧班（Viktor Orban）16年執政，不僅會令俄羅斯不安，也會為歐美右翼陣營帶來震盪，包括美國川普政府。

奧班是民族主義者，對歐盟持懷疑論，他在匈牙利打造的「非自由民主」模式，被視為是川普「讓美國再次偉大」（MAGA）的參考藍本。

不過，匈牙利經歷3年經濟停滯、生活成本飛漲，加上親政府的財團明顯累積財富，讓匈牙利許多選民對62歲的奧班感到厭倦。

過去兩週的民調顯示，奧班領導的青年民主黨（Fidesz）落後於中間偏右的新興反對黨「尊重與自由黨」（Tisza），該黨由馬格雅（Peter Magyar）領軍，支持度約為38%至41%，領先7到9個百分點。

這次選舉將選出199席國會議員，當地時間早上6時開始投票，晚上7時結束。

歐盟正密切關注匈牙利大選。許多歐盟成員國嚴厲批評奧班，指他友好俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、與川普關係密切，指他破壞了匈牙利的民主法治、媒體自由，以及侵犯少數族裔權益。

對匈牙利的東鄰烏克蘭而言，若奧班落敗，可能會讓歐盟解凍一筆給烏克蘭的900億歐元資金，這筆資金對烏克蘭因應對俄戰爭至關重要；若奧班選舉失利，也會讓俄羅斯失去在歐盟中的盟友。

奧班將這次選舉形容為「戰爭與和平」的抉擇。競選期間，奧班政府在全國張貼海報，警告選民「尊重與自由黨 」領袖馬格雅會把匈牙利拖入俄烏戰爭，對此馬格雅堅決否認。

奧班向支持者表示：「我以最美好的期待迎接12日大選。」

他說：「只要我們認識自己、認識國家、了解民族，我相信匈牙利人今天會選擇安全。」

奧班獲得川普政府公開支持，美國副總統范斯（JD Vance）上週訪問布達佩斯時表示力挺；奧班也獲得俄羅斯和歐洲極右派領袖的背書。

然而，當地媒體最近報導，指奧班政府與莫斯科有不當勾結，動搖了他的競選，對此奧班否認有不法行為，他強調自己的目標是為了在歐盟內部，維護匈牙利的國家認同與基督教傳統價值，在動盪世界中確保國家安全。

45歲的馬格雅曾是奧班的忠實擁護者，他趁勢掌握社會對貪腐和對生活水準下降的不滿，他特別受到盼望改革的年輕選民關注。馬格雅主打的「改革」主張，似乎更能引起選民共鳴。

美國 烏克蘭 莫斯科

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