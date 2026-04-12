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西班牙總理桑傑士訪問中國 聚焦經貿
西班牙總理桑傑士11至15日訪問中國，將與中國國家主席習近平會面。外界預料此訪聚焦吸引中國投資、推動再生能源合作、擴大西班牙農產品對中國出口等經貿議題，中東局勢也將成為重點。
綜合中共人民日報、路透社報導，應中國國務院總理李強邀請，桑傑士（Pedro Sanchez）昨天抵達中國，展開為期5天的正式訪問。這是桑傑士自2023年以來的第4次中國行，陸媒中新社引述北京外國語大學學者崔洪建表示，桑傑士頻頻訪中反映雙方推動高層互動向機制化、長效化發展的戰略意圖。
據報導，習近平將於14日與桑傑士會面。外界預料桑傑士此行聚焦吸引中國投資、推動再生能源合作、擴大西班牙農產品對中國出口等經貿議題；此外，中東局勢也將成為習近平與桑傑士會晤的重要議題。
在此之前，桑傑士曾於2025年4月、2024年9月及2023年3月訪問中國。
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