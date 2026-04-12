西班牙總理桑傑士訪問中國 聚焦經貿

蘋果推出平價筆電MacBook Neo，以A18處理器、輕薄外觀與高辨識設計切入低價筆電與教育市場，不僅維持蘋果一貫質感，也精準鎖定青少年族群的「潮流感」需求。相較傳統教育筆電，Neo在效能與外觀之間取得罕見平衡，被視為撼動既有市場結構的關鍵產品。當價格門檻被打破，這台「入門Mac」究竟只是新選項，還是蘋果改寫PC版圖的真正起點？

2026-04-12 09:00