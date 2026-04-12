東正教復活節停火名存實亡 烏俄互控違規攻擊

烏克蘭軍方指控俄羅斯多次違反為東正教復活節（Orthodox Easter）而實施的停火，今天出現近470起違規事件，包括空襲、無人機攻擊與砲擊；俄羅斯也反指烏克蘭發動無人機襲擊。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）9日下令停火，距烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首次提議已超過一周。雙方原本同意遵守停火。

根據克里姆林宮，這次停火預計持續32小時，從當地時間今天下午4時至明天午夜結束。

然而到今天晚間，烏克蘭軍方在臉書（Facebook）發文表示，已發生469起停火違規事件，包括22次敵方攻擊行動、153次砲擊、19次無人機襲擊，以及275次「第一人稱視角」（FPV）無人機攻擊。

烏軍指出，光是在今天，俄方就發動57次空襲、投下182枚導引炸彈，並部署3928架無人機，對「人口聚集區與烏軍陣地」進行2454次砲擊。

在與烏克蘭接壤的俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，州長金希提恩（Alexander Khinshtein）也指控烏克蘭違反停火，稱一架無人機襲擊勒戈夫鎮（Lgov）一座加油站，造成3人受傷，包括一名嬰兒。

澤倫斯基今晚在演說中呼籲延長停火。他說：「我們已向俄羅斯提出建議。如果俄羅斯再次選擇戰爭而非和平，將再次向世界及美國展現，誰真正想要的是什麼。」

位於俄羅斯邊境附近、長期遭受攻擊的哈爾科夫（Kharkiv）居民對停火態度保留。

65歲的波利斯金（Oleg Polyskin）說：「時間並不長，只有一天半，也許能維持…即使你去教堂，也無法百分之百保證一切平靜。你不應信任普亭和他的政府。」

烏克蘭當局指出，在停火開始前數小時，俄羅斯向烏克蘭發射至少160架無人機，造成東部與南部4人死亡、數十人受傷；烏克蘭無人機則在俄羅斯南部克拉斯諾達（Krasnodar）引發一座油庫起火，並損壞多棟公寓建築。

俄烏在去年東正教復活節也曾短暫停火，但同樣互控對方數百次違規。

儘管停火期間局勢緊張，雙方今天仍各自交換175名戰俘。此外，雙方還交換14名平民，各7人。

由美國主導、旨在結束這場戰爭的談判，近幾周因中東戰事而陷入停滯。

然而在伊朗戰爭之前，烏克蘭和平談判進展也相當緩慢，主因是領土問題分歧。

烏克蘭提議凍結沿前線的衝突，但俄羅斯拒絕，要求烏克蘭放棄頓內茨克（Donetsk）由俄方佔領的地區，烏克蘭表示不可接受。

俄羅斯付出高昂代價取得小幅領土進展。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，烏克蘭近期在東南部展開反攻，自2025年底以來，俄軍推進速度已經放緩。

目前，俄羅斯控制烏克蘭超過19%領土，大部分是在戰爭初期的數周內奪取。