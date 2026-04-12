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內唐亞胡：美以聯手成功「摧毀」伊朗核子與飛彈計畫

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

美國與伊朗代表在巴基斯坦舉行兩輪面對面會談，試圖結束中東戰爭之際，以色列總理內唐亞胡今天指出，美國與以色列聯手的軍事行動，已成功「摧毀」伊朗核子與彈道飛彈計畫。

伊朗國營電視台報導，美伊第三輪會談預計今天晚間或明天進行。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在電視聲明中指出，「我們已成功摧毀核子計畫，也摧毀了飛彈計畫」，還表示針對德黑蘭的戰爭削弱伊朗領導階層及區域盟友。

他說：「伊朗已沒有任何一座仍在運作的濃縮設施。」

他表示，情報顯示已故伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在2025年6月戰爭後仍試圖擴大核子與飛彈計畫，因此發動最新一輪戰爭。

內唐亞胡說：「哈米尼試圖將飛彈與核生產深埋於山體之下，深到連B-2轟炸機都無法觸及。我們不能袖手旁觀，因此採取行動…他們大部分的飛彈生產能力已消失。雖然仍有飛彈與庫存，但正在縮減」，這場戰爭取得「巨大的成果」。

內唐亞胡稱數十年以來，伊朗領導階層及盟友一直威脅以色列，「他們曾想扼殺我們，而現在是我們在扼殺他們。他們曾威脅要消滅我們，如今他們正在為生存而戰」。

內唐亞胡表示，黎巴嫩已就可能的和平協議與以色列接觸，「在過去一個月內，他們多次主動接觸，希望展開直接和平談判」。

他說：「我已批准，但有兩個條件，即我們要求解除真主黨武裝，並要一項能持續數代的真正和平協議。」

黎巴嫩總統府昨天發布消息指出，下週將在華盛頓與以色列舉行會議，討論以色列與真主黨之間的停火，以及雙方可能啟動談判。

根據黎巴嫩衛生部統計，以色列已在黎巴嫩造成至少2020人死亡，包括248名女性、165名兒童以及85名醫療與急救人員。

就在內唐亞胡發表談話同時，約800名以色列抗議人士今天在特拉維夫（Tel Aviv）集會，反對對伊朗與黎巴嫩的戰爭，並指控內唐亞胡試圖破壞與伊朗的停火。

美國 黎巴嫩 德黑蘭

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