美軍：兩艘驅逐艦通過荷莫茲海峽 為掃雷行動鋪路

美軍今天宣布，有兩艘美國驅逐艦通過荷莫茲海峽，為清除這條重要航道上的水雷展開前置作業。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體X平台發文寫道，勃克級飛彈驅逐艦小皮特森號（USS Frank E. Petersen Jr.）與麥可墨菲號（USSMichael Murphy）通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），「此舉為更大規模行動的一環，旨在確保海峽徹底清除先前由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）所布設的水雷」。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）在聲明中指出：「我們今天著手開闢新航道，並將很快與航運業共享這條安全路徑，以促進貿易自由流通。」

美國總統川普（Donald Trump）今天稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，美軍已展開清理荷莫茲海峽的相關作業，且伊朗全部28艘布雷船已沉入海底。

伊朗國營媒體則否認有任何美國軍艦通過荷莫茲海峽。