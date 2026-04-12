聽新聞
0:00 / 0:00

民調落後 匈牙利今大選 川普搶救現任總理奧班

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普（右）與匈牙利總理奧班（左）一月廿二日在瑞士達沃斯的「和平理事會」活動中握手。路透
美國總統川普（右）與匈牙利總理奧班（左）一月廿二日在瑞士達沃斯的「和平理事會」活動中握手。路透

美國總統川普十日在匈牙利國會大選前高調說，若現任總理奧班勝選，美方將以經濟實力支持匈牙利。除了川普，走民粹主義路線的捷克總理巴比絲十一日也表態「挺奧」，稱讚奧班是匈牙利在此一混亂時期的最佳選擇。

匈牙利大選十二日登場，奧班面臨親歐派對手馬札爾的挑戰。根據民調，馬札爾領導的「尊重與自由黨」支持度暫領先。

瑞典智庫「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）九日發布的最新民調顯示，百分之卅受訪者支持奧班領導的「青年民主黨」，百分之卅九受訪者支持尊重與自由黨，可能決定這次大選結果的百分之廿一受訪者尚未決定支持對象。

川普十日在自創社媒真實社群發文表示，若奧班領導的青年民主黨擊敗勁敵馬札爾，美國將以「經濟實力」支持匈牙利；「我們樂於投資奧班持續領導下（為匈牙利）帶來的繁榮光景」。

川普此一表態為進入最後衝刺階段的匈牙利大選增添變數。奧、馬兩人最近互控對方涉及不當操作，使選情更緊繃。

奧班執政達十六年，與川普及俄羅斯總統普亭交好。奧班走民族主義路線，近年與歐盟多有衝突，歐盟指控他打壓異議人士與侵害法治。包含川普和副總統范斯的川普政府則力挺歐洲極右翼勢力，將移民與「多元、平等與共融」（ＤＥＩ）的「覺醒」價值，視為對歐洲文明的威脅。

奧班在社媒影片中指控匈牙利在野勢力「不擇手段奪權」，指控他們與外國情報單位勾結。他指稱，這是在野勢力一場有組織的行動，透過混亂、施壓與國際抹黑，企圖質疑匈牙利人民的選擇。

馬札爾則予以駁斥，指控執政黨青年民主黨長期操弄選舉，利用選舉舞弊與假訊息等手段。他在社媒臉書寫道，這些手段無法改變尊重與自由黨即將勝選的事實。

奧、馬兩人也互控對方引進外國勢力介選。范斯上周就銜川普之命訪匈，各界都視為川普政府在選前力挺奧班的象徵。

在野勢力於選前舉行的造勢活動吸引大批群眾，匈西城市焦爾的集會吸引約兩萬人參與。支持者喊出「我們對馬札爾有信心，也受夠了舊體制」。約兩千名奧班支持者則在匈牙利第二大城德布勒森集會，奧班在現場請選民別將國家的一切置於風險與未知中，「守護我們已取得的成果」。

美國 國會 普亭 匈牙利 川普

延伸閱讀

匈牙利大選前夕 捷克總理巴比斯表態挺奧班

川普：對美伊達成和平協議很樂觀 已促內唐亞胡低調

川普要以色列用兵黎巴嫩降強度 避免影響美伊談判

傳川普擬將美軍調離不挺戰北約盟國 西德義法遭點名

相關新聞

民調落後 匈牙利今大選 川普搶救現任總理奧班

美國總統川普十日在匈牙利國會大選前高調說，若現任總理奧班勝選，美方將以經濟實力支持匈牙利。除了川普，走民粹主義路線的捷克總理巴比絲十一日也表態「挺奧」，稱讚奧班是匈牙利在此一混亂時期的最佳選擇。

載人繞月 阿提米絲2號平安歸

載四位太空人的美國太空總署（ＮＡＳＡ）阿提米絲二號計畫「獵戶座」太空船乘員艙，十日按計畫濺落在美國加州外海，為ＮＡＳＡ近五十多年來首度載人繞月測試任務畫下圓滿句點。

施凱爾「受夠了」川普和普亭 抱怨戰爭害英國能源成本大增

英國首相施凱爾看著英國的能源帳單，被美國總統川普和俄羅斯總統普亭的作為搞得大幅波動，直呼他「受夠了」。

恢復對北韓影響力？王毅會晤金正恩可能推動川金會 專家這樣分析

中國外長王毅昨在平壤會晤北韓最高領導人金正恩，呼籲兩國在國際問題上加強協調，並讚揚北韓在美國和西方大國遏制下取得的「成就」。 多家外媒及專家分析指出，在北韓半島局勢持續緊張與美中競爭加劇之際，王毅此行旨在恢復北京對北韓影響力，使中國在大國競爭中保持戰略主動權並維持平衡，成為處理北韓核問題或北韓半島更廣泛緊張局勢的主導者，並可能希望促成川普總統與金正恩的直接會晤。

逼教廷站隊？白宮遭爆「訓斥」大使 搬歷史遭疑另立教宗

媒體此前報導，川普政府因教宗良十四世發表被視為批評美方動用軍事力量的言論，1月由五角大廈召見教廷駐華府大使並「嚴厲訓話」，試圖施壓梵蒂岡在軍事政策上配合華府立場。白宮與五角大廈10日出面否認，試圖平息風波。

川普「文明滅亡」說太出格 鐵粉要求第25條修正案免職

美國總統川普4月7日放話，伊朗若未在他設定的期限內與美國達成協議，「整個文明將滅亡」。川普的言論太驚人，連一些過去力挺川普的右翼人士也跟進數十名民主黨政治人物，呼籲川普內閣援引美國憲法第25條修正案，免除川普的總統職務。什麼是第25條修正案？川普「文明滅亡」說的殺傷力有多大？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。