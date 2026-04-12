民調落後 匈牙利今大選 川普搶救現任總理奧班

美國總統川普十日在匈牙利國會大選前高調說，若現任總理奧班勝選，美方將以經濟實力支持匈牙利。除了川普，走民粹主義路線的捷克總理巴比絲十一日也表態「挺奧」，稱讚奧班是匈牙利在此一混亂時期的最佳選擇。

匈牙利大選十二日登場，奧班面臨親歐派對手馬札爾的挑戰。根據民調，馬札爾領導的「尊重與自由黨」支持度暫領先。

瑞典智庫「國際民主及選舉協助研究所」（ＩＤＥＡ）九日發布的最新民調顯示，百分之卅受訪者支持奧班領導的「青年民主黨」，百分之卅九受訪者支持尊重與自由黨，可能決定這次大選結果的百分之廿一受訪者尚未決定支持對象。

川普十日在自創社媒真實社群發文表示，若奧班領導的青年民主黨擊敗勁敵馬札爾，美國將以「經濟實力」支持匈牙利；「我們樂於投資奧班持續領導下（為匈牙利）帶來的繁榮光景」。

川普此一表態為進入最後衝刺階段的匈牙利大選增添變數。奧、馬兩人最近互控對方涉及不當操作，使選情更緊繃。

奧班執政達十六年，與川普及俄羅斯總統普亭交好。奧班走民族主義路線，近年與歐盟多有衝突，歐盟指控他打壓異議人士與侵害法治。包含川普和副總統范斯的川普政府則力挺歐洲極右翼勢力，將移民與「多元、平等與共融」（ＤＥＩ）的「覺醒」價值，視為對歐洲文明的威脅。

奧班在社媒影片中指控匈牙利在野勢力「不擇手段奪權」，指控他們與外國情報單位勾結。他指稱，這是在野勢力一場有組織的行動，透過混亂、施壓與國際抹黑，企圖質疑匈牙利人民的選擇。

馬札爾則予以駁斥，指控執政黨青年民主黨長期操弄選舉，利用選舉舞弊與假訊息等手段。他在社媒臉書寫道，這些手段無法改變尊重與自由黨即將勝選的事實。

奧、馬兩人也互控對方引進外國勢力介選。范斯上周就銜川普之命訪匈，各界都視為川普政府在選前力挺奧班的象徵。

在野勢力於選前舉行的造勢活動吸引大批群眾，匈西城市焦爾的集會吸引約兩萬人參與。支持者喊出「我們對馬札爾有信心，也受夠了舊體制」。約兩千名奧班支持者則在匈牙利第二大城德布勒森集會，奧班在現場請選民別將國家的一切置於風險與未知中，「守護我們已取得的成果」。