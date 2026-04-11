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匈牙利大選前夕 捷克總理巴比斯表態挺奧班

中央社／ 布拉格11日綜合外電報導

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）今天在匈牙利國會大選前夕，公開表態力挺匈牙利現任總理奧班（Viktor Orban）。

路透社報導，匈牙利大選12日登場，民意調查顯示，已執政16年的奧班，在這次國會大選中面臨嚴峻挑戰。

奧班多次與歐盟發生衝突且與克里姆林宮維持友好關係而備受爭議。這次他的對手是昔日盟友、現為反對黨領袖的馬格雅（Peter Magyar），外界預期奧班極有可能失去政權。

巴比斯今天在社群平台X上發文表示：「本週日支持奧班。他始終致力建設一個更強大的歐洲，一個建立在和平、主權國家、成員國自主權以及競爭力基礎上的歐洲。」

他還說：「在動盪的時代，選擇穩定且經過考驗的領導人，比以往任何時候都更加重要。」

身為億萬富豪企業家的巴比斯，政治立場已從親歐的自由派轉向與奧班結盟，兩人在歐洲議會共同隸屬於「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）黨團。

歐洲議會 國會 捷克 匈牙利

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