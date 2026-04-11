川普批評後英國擱置計畫 狄耶戈加西亞基地所處群島不還模里西斯

英國宣布擱置將印度洋上的查哥斯群島交還非洲島國模里西斯的計畫。當中最大島狄耶戈加西亞設有具戰略重要性的英美聯合軍事基地，美國總統川普曾痛批英國的計畫「極度愚蠢」。

法新社報導，查哥斯群島（Chagos Islands）位於英國前殖民地模里西斯東北方約2000公里處。根據雙方去年5月達成的協議，英國將查哥斯歸還模里西斯後，再付費租用狄耶戈加西亞（Diego Garcia），租期100年。

川普（Donald Trump）在協議簽署後曾表達支持，但今年1月卻轉為砲轟。他在自家平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「英國現正打算無緣無故把狄耶戈加西亞島送出去。...這項徹底軟弱的舉動毫無疑問已受到中國和俄羅斯注意。」他還說這顯示美國為何有必要取得格陵蘭。

先前已有媒體報導，歸還查哥斯的相關立法預計趕不上英國國會會期結束前通過。而狄耶戈加西亞基地也是美國對伊朗開戰行動中英國允許其使用的2個基地之一。

英國首相辦公室發言人今天透過聲明表示：「我方一貫表示，只有在美國支持下才會繼續推動這項協議。」

聲明還說：「狄耶戈加西亞對英美兩國皆是關鍵的戰略軍事資產。無論現在或未來，確保其長期運作安全都會是我方優先考量，...我方會與美國及模里西斯保持溝通。」