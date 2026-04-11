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英女王生前擔心對話遭到孫子哈利密錄 幫安德魯埋單擺平性侵官司

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
英國已故女王伊麗莎白二世（右）據傳晚年擔心孫子哈利夫妻（中、左）會密錄雙方對話。美聯社
英國已故女王伊麗莎白二世（右）據傳晚年擔心孫子哈利夫妻（中、左）會密錄雙方對話。美聯社

英國女王伊麗莎白二世生前的最大恐懼之一，竟然是擔心不肖孫哈利與孫媳婦梅根，會竊錄私下對話，當作Netflix節目的素材，藉以牟利！

英國王室史學家維克斯（Hugo Vickers）曾覲見女王40多次，宣傳新作Queen Elizabeth II: A Personal History而上電訊報的播客節目。維克斯透露，女王與梅根關係不睦，甚至曾因對方對溫莎城堡園丁無禮而出言斥責。女王也一度擔心，哈利夫婦在私人會面時可能暗中配戴錄音設備，讓王室內幕曝光。

維克斯還說，已故王夫菲利浦親王曾考慮控告Netflix，原因是影集「王冠」（The Crown）對他姐姐之死的描繪不實。另外，已被褫奪王室頭銜的安德魯，是女王的次子，捲入淫媒艾普斯坦醜聞，並與未成年少女有不當關係。雙方庭外和解，也是女王埋單，以免讓女王2022年登基70年的白金禧（Platinum Jubilee）慶祝大典蒙塵。

伊麗莎白二世 英國 女王 Netflix

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