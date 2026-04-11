外交關系遇冷：日本十年來首次下調對華評估

（德國之聲中文網） 日本外務省在周五發布的年度《外交青皮書》中，將中國的描述從2016年以來的“最重要的合作伙伴之一”降級為“重要的鄰國”。這一官方立場的轉變，凸顯了全球第二大和第四大經濟體之間日益加深的外交裂痕。

日中關系在近幾個月內急劇惡化。去年11月，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）曾暗示，若自治的台灣遭到任何攻擊，東京可能會采取軍事干預。北京方面對此反應強烈，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，並從未排除使用武力實現統一的可能性。

貿易與旅游業遭受沖擊

最新的外交報告指責北京方面“強化了對日本的單方面批評和威懾措施”。作為外交反擊，北京已敦促中國公民盡量避免前往日本旅游，並收緊了對部分日本企業的貿易限制。

官方數據顯示，這種外交僵局已對經濟產生實質性影響。上個月公布的數據顯示，2月赴日中國游客人數同比暴跌45.2%。隨著經濟制裁的升級，兩國間的商業往來正面臨自冷戰結束以來最嚴峻的考驗。

後冷戰時代的終結

除了對華關系的降級，日本今年的《外交青皮書》對全球整體局勢也給出了極為暗淡的評價。報告直言不諱地指出：“可以肯定的是，曾經被稱為‘後冷戰時期’的相對和平時代已經結束。”

報告認為，隨著地緣政治競爭的回歸和國際秩序的動蕩，世界正進入一個更加不穩定和不可預測的新階段。

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