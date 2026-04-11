聽新聞
0:00 / 0:00

外交關系遇冷：日本十年來首次下調對華評估

德國之聲／ 德國之聲中文網

（德國之聲中文網） 日本外務省在周五發布的年度《外交青皮書》中，將中國的描述從2016年以來的“最重要的合作伙伴之一”降級為“重要的鄰國”。這一官方立場的轉變，凸顯了全球第二大和第四大經濟體之間日益加深的外交裂痕。

日中關系在近幾個月內急劇惡化。去年11月，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）曾暗示，若自治的台灣遭到任何攻擊，東京可能會采取軍事干預。北京方面對此反應強烈，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，並從未排除使用武力實現統一的可能性。

貿易與旅游業遭受沖擊

最新的外交報告指責北京方面“強化了對日本的單方面批評和威懾措施”。作為外交反擊，北京已敦促中國公民盡量避免前往日本旅游，並收緊了對部分日本企業的貿易限制。

官方數據顯示，這種外交僵局已對經濟產生實質性影響。上個月公布的數據顯示，2月赴日中國游客人數同比暴跌45.2%。隨著經濟制裁的升級，兩國間的商業往來正面臨自冷戰結束以來最嚴峻的考驗。

後冷戰時代的終結

除了對華關系的降級，日本今年的《外交青皮書》對全球整體局勢也給出了極為暗淡的評價。報告直言不諱地指出：“可以肯定的是，曾經被稱為‘後冷戰時期’的相對和平時代已經結束。”

報告認為，隨著地緣政治競爭的回歸和國際秩序的動蕩，世界正進入一個更加不穩定和不可預測的新階段。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

冷戰 北京 高市早苗

延伸閱讀

日本藍皮書將中國降為「重要鄰國」 北京反要日糾錯

台灣有事發言後…日本外交藍皮書 對中關係陳述「降級」

促美伊談和又會鄭麗文 WSJ：5月川習會前 習近平多方累積外交籌碼

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

相關新聞

東正教復活節將至 普亭下令停火 澤倫斯基跟進

克里姆林宮九日聲明，根據俄羅斯總統兼最高統帥普亭的決定，為了因應即將到來的東正教復活節慶典，宣布自十一日下午四時（台灣時間當晚九時）起停火，至十二日晚間十二時（台灣時間十三日凌晨五時）；即停火卅二小時。

改版了！南韓電子入境卡標「中國台灣」爭議 頁面今刪除出發地、目的地欄位

針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。台灣外交部...

日中關係降級…成「重要鄰國」

日本10日公布2026年版外交藍皮書，2025年版以「最重要雙邊關係之一」表述的日中關係，這次「降級」為「重要鄰國」。這反映出去年日相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢後，兩國關係急轉直下。

中東動盪牽動赴泰航線 台北成北美飛曼谷重要跳板

中東局勢動盪，牽動北美赴泰國旅遊的航線布局，泰國觀光局表示，台北成為北美旅客飛往曼谷的重要跳板；中華航空看準這波轉機需求...

學校早開門還備餐 日本解決「小一之牆」為何家長更怒？

清晨7時，國小校門還沒開，川堂已經坐了一群睡眼惺忪的孩子，讓爸媽趕去公司打卡，這是台灣家長熟悉的日常。在日本，很多雙薪家長在一早7時多得出門上班，但小學8時才開門。家長被迫要讓剛從小班畢業的孩子「獨自守在家」，在日本被稱為「小一之牆」（小1の壁）。 日本政府為了救生育率，開始讓小學提早開門、甚至幫孩子備好早餐，想藉此拆除難倒無數家長的「小一之牆」。但這項體貼的「德政」，為何被日本網友罵翻？

緬甸總統敏昂萊就職 盼克服挑戰強化國際關係

緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天表示，他的新政府有諸多挑戰需要克服，將尋求強化國際關係，並恢復與東南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。