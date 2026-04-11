東正教復活節將至 普亭下令停火 澤倫斯基跟進

克里姆林宮九日聲明，根據俄羅斯總統兼最高統帥普亭的決定，為了因應即將到來的東正教復活節慶典，宣布自十一日下午四時（台灣時間當晚九時）起停火，至十二日晚間十二時（台灣時間十三日凌晨五時）；即停火卅二小時。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基十日在社媒發文表示，烏方將對等停火。

上述克宮聲明並未提及澤倫斯基日前透過美國提議的東正教復活節停火。該聲明內容提到，普亭已對俄國國防部長貝洛索夫與參謀總長格拉西莫夫指示，在此期間所有方向停止作戰行動，且俄軍對敵方任何可能的挑釁及侵犯行為必須有所準備；「我方假設烏方將效法俄國（此一停火做法）」。

幾小時後，澤倫斯基回應說，「烏克蘭已多次表示，我們準備採取對等措施。我們今年在復活節期間提出停火，並將依此行動；人們需要沒有威脅的復活節，對和平有實質進展，俄國有機會避免在節後重返敵對行動」。

法新社九日報導，俄國特使德米崔耶夫正在美國討論俄烏和平協議，與美國是否延長因中東戰火而豁免對俄國石油出口等議題。此一豁免預定十一日到期。

今年東正教復活節是十二日。俄烏雖交惡多年，但該教在俄烏境內都是主要宗教，復活節則是該教最重要節日。普亭去年四月也宣布因該節日而停火卅小時。