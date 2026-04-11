日中關係降級…成「重要鄰國」

日本10日公布2026年版外交藍皮書，2025年版以「最重要雙邊關係之一」表述的日中關係，這次「降級」為「重要鄰國」。這反映出去年日相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢後，兩國關係急轉直下。

日本外相茂木敏充10日在內閣會議報告最新版的外交藍皮書。外交藍皮書是日本外務省彙整一年來國際情勢及日本外交的報告。

該報告提到，自去年11月高市對台灣有事的答詢以來，中方加強對日本片面的批評和脅迫性舉措。該報告強調，「正因為是重要鄰國、存在各種懸而未決的問題及課題，日本將持續溝通，從國家利益觀點冷靜且適切對應」；與中國的各種對話持開放態度，並未關上大門。

在日本的嚴重關切事項上，該報告列舉台海緊張加劇、北韓研發核武及飛彈、俄羅斯與北韓軍事合作有所進展。該報告並表明將以日美同盟為基礎，和七大工業國集團、澳洲、印度及南韓等深化合作。

日本經濟新聞報導說，此次報告仍維持日本對中「全面推動戰略性互惠關係，構築建設性且穩定的關係是一貫方針」的表述。

對此，中國外交部發言人毛寧10日在例行記者會中說，日方應恪守中日4個政治文件與自身所做承諾、反思糾錯，以實際行動維護中日關係的政治基礎；中日關係當前局面的根源在於高市發表涉台謬論、背信棄義，損害中日關係的政治基礎。