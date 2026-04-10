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防中俄威脅 華爾街日報：台灣、北約加強保護海纜

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國「華爾街日報」指出，為防範俄羅斯與中國威脅，美國及盟邦正採取加強巡邏、規劃新線路等手段來保護海底電纜，其中台灣正加強海巡部門巡邏，並加重處罰破壞電纜行為。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，從波羅的海到太平洋，一場保護海底電纜的全球行動正揭開序幕，各國政府、軍方、電纜所有者以及科技新創公司正紛紛採取行動，加強保護全球海底電纜網路。

中國和俄羅斯否認跟各地電纜遭切斷事件有關，西方官員還面臨一項難題，即是難以證明涉事船長是奉北京或莫斯科當局命令所為，尤其許多涉事船隻懸掛第三國的國旗。

報導分析亞洲地區之中，台灣正加強海巡部門的巡邏，並加重處罰破壞電纜行為，以震懾潛在破壞者。

曾任台灣立法委員的美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員許毓仁最近赴美國國會作證，他在書面證詞中表示，歸責方面的挑戰已經讓國際社會應對機制陷於癱瘓。

許毓仁作證時說道，2023年和2025年有通往台灣的電纜被切斷，而且切口位置之精準度非同尋常，恰好位於能造成最大破壞的區域。

台南地方法院先前判決，一艘懸掛多哥國旗船隻的中國籍船長去年2月故意損壞電纜罪名成立，判處3年有期徒刑。中國政府則宣稱，此事應歸咎於台灣方面的走私活動。

台灣相關部門更指出，他們最近正調查另一艘中國船隻，上個月可能損壞台灣離島附近的電纜。

至於亞洲其他國家，新加坡有一項計畫已經實施數年，目標在於將連接星國的電纜數量增加大約一倍，達到50多條，目前為30多條。

私營電纜營運商則在尋找能避開爭議水域的路線，例如轉而靠近菲律賓海岸鋪設。爭議水域包含南海，中國船隻曾於此處跟菲律賓船隻發生衝突。

在北歐地區，自從2024年一艘與俄羅斯有關船隻切斷關鍵電纜後，北大西洋公約組織（NATO）正動用船艦、無人機和飛機在波羅的海巡邏，以防範可能的蓄意破壞。

菲律賓 南海 美國

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