中東動盪牽動赴泰航線 台北成北美飛曼谷重要跳板

中東局勢動盪，牽動北美赴泰國旅遊的航線布局，泰國觀光局表示，台北成為北美旅客飛往曼谷的重要跳板；中華航空看準這波轉機需求，與泰方合作宣傳赴泰行程。

泰國觀光局9日舉行旅遊推廣活動，安排泰國與洛杉磯旅遊業者進行媒合，拓展北美赴泰國的旅遊通路。中華航空也在現場擺設互動攤位。

負責歐美、非洲和中東等國際市場的泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）副局長昆薩（Chiravadee Khunsub）接受中央社訪問時表示，泰國約有30%長程運能仰賴中東航空，隨著區域風險升高、油價上漲，旅客可能抱持觀望態度。

她表示，因應局勢變化，泰國正調整轉機樞紐布局，台北、首爾等這些亞洲樞紐的功能因而更顯重要。她指出，華航具備轉機時間短、服務品質好與航班數量多等優勢，是北美旅客前往泰國的重要合作夥伴。

中華航空北美地區行銷協理張邱驊表示，中東局勢目前對華航影響有限，因華航北美赴泰航線採往西飛行、經台灣轉機，不需經過中東地區，航路相對穩定。

他指出，從去年12月到今年3月，華航北美赴泰訂位量較前一年同期成長30%，台灣往返泰國航線載客率維持在85%以上。

他表示，在中東局勢增添長程旅遊變數之際，華航看好北美旅客改由亞洲樞紐赴泰的需求，這也成為華航與泰國觀光局合作推廣市場的重要商機。

昆薩指出，北美是泰國重要長程市場，2025年美國赴泰旅客約108萬人次、年增近5%，今年在局勢不穩下仍維持成長，第1季與4月未來訂位都未見明顯下滑。

昆薩觀察，旅遊市場正從大眾化度假轉向沉浸式體驗與慢遊。她認為，泰國的核心競爭力在於「負擔得起的奢華」，加上賓至如歸的泰式待客之道，持續吸引北美旅客。