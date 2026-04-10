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愛沙尼亞因應現代戰爭 暫停戰車採購轉投資防空

中央社／ 維爾紐斯10日專電

愛沙尼亞政府9日宣布暫停一項價值5億歐元（約新台幣185億元）的新型戰車輛採購計畫，並將相關資金轉而投入防空系統、無人機及其他無人化作戰能力，以因應現代戰場需求。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）表示，原本計畫採購新型的CV90 Mark IV戰車，這項決策是基於烏克蘭戰爭經驗、市場價格變化，以及國防軍司令的專業建議。

原定採購的新戰車預計於2029年至2030年間交付。派夫克指出，為推動其他更迫切的國防需求，同時延長現役裝備使用年限，政府必須及早調整計畫。

據報導，派夫克表示，愛沙尼亞將把現有瑞典CV90步兵戰車的服役年限延長最多10年。他指出，雖然升級與延壽仍需投入經費，但整體成本遠低於採購新車輛。

派夫克也指出，目前軍事裝備價格預期持續上漲，相關趨勢已反映在報價中。他引述軍方評估表示，重型裝備在戰場上的重要性正逐漸降低，因此從未來10年角度來看，升級現有裝備比全面汰換更具成本效益。

根據軍方規劃，重新配置的預算將用於提升部隊火力與機動性，發展無人系統，並強化戰場偵蒐與態勢感知能力。

ERR報導，派夫克表示，愛沙尼亞正汲取烏克蘭戰場經驗，未來數年將顯著強化防空能力及情報蒐集能力。他並指出，國防軍司令正更新軍事建議，作為下一個4年期國防投資計畫的基礎，重點將放在反制無人機、防空系統及無人化作戰。

此外，派夫克日前接受ERR電台訪問時表示，軍事科技發展迅速，未來投資須具備高度彈性，以因應技術變化。例如雷射武器已首次在以色列投入實戰，而新型無人機技術也不斷演進，使既有感測系統面臨挑戰。

他指出，包括採用不同推進器的無人機正持續發展，使聲學偵測技術效能下降。在此情況下，即便政府未來數年投入數億歐元強化反無人機能力，也必須保留調整空間，以跟上技術發展步伐。

烏克蘭 愛沙尼亞 戰車

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