美計劃在納卯設燃料儲點 菲軍方：提升南海嚇阻力

美國軍聞網站報導，五角大廈計劃於2028年之前，在菲律賓南部新建一處燃料儲存設施。菲律賓軍方今天對此表示歡迎，認為這項設施將有助提升菲方在南海嚇阻力。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天在南海研討會場邊接受媒體訪問表示，相關設施將具備「嚇阻效果」，但未明言針對哪個國家。

崔尼代表示，儲油設施將在菲美「加強國防合作協議」（EDCA）及「軍隊互訪協定」（VFA）等架構之下興建。他強調，設施所有權屬菲律賓，並會由菲律賓控制。

崔尼代說，儲油設施可支援人道援助與災難防救（HADR）、海事安全和海上力量部署。菲律賓海軍歡迎這項計畫。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）7日報導，美國國防部後勤署（DLA）3月要求承包商在菲律賓南部的納卯地區（Davao region）設置「國防燃料支援點」（DFSP），儲放規模達4100萬加侖，包括海軍蒸餾級F76和航空級JP5等燃料。

報導指出，一旦啟用國防燃料支援點，美國海軍艦艇將能在蘇比克港和馬尼拉港以外的替代地點加油。

針對新建儲油設施是否可能成為敵對國家攻擊目標，崔尼代說，與此威脅相比，在南海缺乏「可靠嚇阻力」，對菲律賓更為不利。

中國依歷史性權利主張擁有南海大部分海域，菲律賓則援引聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟區內的資源，雙方在爭議海域衝突頻傳。

菲律賓海岸防衛隊昨天指控，中國在美濟礁與渚碧礁一帶，向經過的菲律賓公務機發射照明彈。

崔尼代今天譴責中方行為「違法、不專業且不安全」，目的是常態化及正當化中國在南海的長期「非法存在」。