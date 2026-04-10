緬甸總統敏昂萊就職 盼克服挑戰強化國際關係

緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天表示，他的新政府有諸多挑戰需要克服，將尋求強化國際關係，並恢復與東南亞國家協會（ASEAN）的正常往來。

路透社報導，敏昂萊今天在國會發表就職演說時表示，和平與民主是他的優先要務，他的政府將促進外國投資、發展農業，並制定有效且長遠的戰略計畫。

一週前，敏昂萊經國會選舉成為總統，鞏固了他在這個飽受戰火蹂躪國家的政治權力。5年前，他發動政變奪權，導致緬甸陷入混亂。

敏昂萊從最高將領轉型為文職總統的過程經過精心安排。在此之前，一個由軍方支持的政黨在近期大選中贏得壓倒性勝利，但批評人士與西方政府嘲諷這場選舉是一場騙局，目的是在民主外衣下延續軍事統治。

由敏昂萊領導的軍方發動政變與後續的鎮壓行動，引發擁有11個成員國的東協介入，東協後來禁止緬甸軍政府領導人出席峰會。

敏昂萊在首都奈比多（Naypyitaw）發表不到20分鐘的演說，有超過50名外賓出席。他說：「緬甸現在穩步邁向民主，但新政府仍有諸多挑戰需要克服。」

敏昂萊說：「新政府將落實以民主與聯邦制為基礎的路線圖…我們的優先要務是民主與和平。」

他之後說：「我們將強化國際關係，並努力恢復與東協的正常關係。」