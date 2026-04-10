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立陶宛公廣LRT改革再引萬人抗議 政府堅持修法

中央社／ 維爾紐斯10日專電

立陶宛首都維爾紐斯日前逾萬人再度上街抗議，反對政府推動的公廣機構立陶宛國家廣播電視台改革，擔憂修法可能導致政治干預。立陶宛國會議長歐勒卡斯9日表示，執政聯盟仍將推動相關修法，不會退讓。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，歐勒卡斯（Juozas Olekas）接受LRT電台訪問時表示，「政府會做該做的事，改變需要改變的部分」，並強調將與願意理性對話者溝通。他並批評部分抗議者在8日示威中對國會做出不雅手勢。

這次修法重點包括放寬解任LRT台長的門檻，以及調整治理架構。批評者認為，這些措施可能讓政治力量更容易介入公共媒體運作，削弱編採獨立性，進而影響言論自由。支持者則主張，改革有助提升透明度與問責性，強化公共機構治理。

據報導，歐勒卡斯表示，相關修正案預計在國會春季會期通過，目前雖因委員會審查時間延長而稍有延宕，但仍將送回全體會議表決。

立陶宛國會日前已初步通過由工作小組提出的LRT法修正案，目前交由文化委員會進一步審議。

另一方面，外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）表示，政府應重視專家對改革方案的評估，特別是歐洲理事會轄下「威尼斯委員會」（Venice Commission ofthe Council of Europe）的意見。「威尼斯委員會」是一個獨立諮詢機構，協助各國檢視其法律體系是否符合國際民主標準。

根據報導，威尼斯委員會3月曾指出，立陶宛公廣修法中有關凍結預算及放寬解任高層條件的設計，可能增加政治干預風險。該機構目前正就國會修正後版本進行新一輪評估。

布德里斯強調，立陶宛須維持在國際媒體自由評比中的領先地位，這關係到國家民主品質及區域標準，但他有信心最終仍能維持相關標準。

立陶宛政府自去年底提出公廣LRT修法以來，已引發民眾多次大規模抗議，並有超過14萬5000人簽署請願書反對政治干預。根據LRT報導，這是立陶宛迄今收到最多支持的線上請願活動。

立陶宛 門檻 國會

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