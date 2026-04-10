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台灣有事發言後…日本外交藍皮書 對中關係陳述「降級」

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台灣有事發言後…日本外交藍皮書 對中關係陳述「降級」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本外相茂木敏充10日在內閣會議報告總結2025年外交與國際局勢的2026年版外交藍皮書。圖為7日他在國會答辯。路透
日本外相茂木敏充10日在內閣會議報告總結2025年外交與國際局勢的2026年版外交藍皮書。圖為7日他在國會答辯。路透

日本2026年版的外交藍皮書今（10日）公布，2025年版以「最重要雙邊關係」表述的對中關係，降級為「重要鄰國」。日媒分析，這反映去年日相高市早苗國會「台灣有事」的答辯後，日中關係的急轉直下。

日本外相茂木敏充10日在內閣會議報告總結2025年外交與國際局勢的2026年版外交藍皮書。報告指出，自去年11月高市對台灣有事的答辯以來，中方加強對日本單方面批評和脅迫性舉措。報告列舉中國軍機以雷達瞄準自衛隊飛機，以管制兩用物項對日出口為脅迫性舉措。

報告強調，「正因為是重要的鄰國、存在各種懸案及課題，日本會繼續溝通，從國家利益的觀點冷靜且適切的對應」。並說，與中國的各種對話持開放態度，沒有關上大門。

至於與南韓的關係，延續去年的表述，指韓國是日本的夥伴、應該合作的重要鄰國，再加上「日韓關係的重要性更上一層樓」。

藍皮書也提及中東情勢，指為能源安全，中東地區的和平及安全極為重要，為求事態早日平息，會「做必要的外交努力」。批評伊朗攻擊鄰國的民用設施及事實封鎖荷莫茲海峽，日本絕不允許伊朗研發核武。不過日本與伊朗的關係，維持一直以來「發展傳統的友好關係」的表述。

論及國際局勢，青書列舉俄羅斯對烏克蘭的侵略、中國的軍事行動，以及北韓的核武與飛彈開發，指「被稱為『後冷戰時期』的相對穩定時代，已經迎來終結。」

高市早苗 日媒 國會

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