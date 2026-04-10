向北約加盟國看齊 日本力拚女自衛官占比提升至逾13%

日本防衛省（相當於國防部）決定在2035年度末之前，把女性自衛官占全體自衛官的比率提升到13%以上，希望能與北大西洋公約組織（NATO）加盟國的平均看齊。

「讀賣新聞」報導，防衛省指出，2025年3月31日結束的2024年度末，女性自衛官共2萬46人，占全體自衛官的9.1%，跟10年前2014年度末的5.7%相比，增加了3.4個百分點，但跟其他先進國家相比，依舊處於低水準。北約其中26個加盟國，女兵平均占比在2024年為13.9%。

防衛省為了達成這項目標，將公布正在推動改善自衛官待遇與生活環境等措施，並增加招募來源與離職女性自衛官回歸的機會。

女性自衛官比率增加的背景，其中一個原因是自衛官也面臨人手不足，加上從女性視角出發的活動不可或缺，像是救災時在避難所支援災民等。

日本自衛隊2024年度末的編制人數為24萬7154人，但實際人數占編制人數的89.1%，為1999年度以來，暌違25年跌破9成。防衛省揭示積極錄用女性的方針，也是希望更多人有志加入自衛隊。

自衛隊在1993年起開放女性隊員到戰鬥單位服役，之後陸續解除限制，開放女兵在護衛艦、戰機、潛水艇等服役。去年7月，防衛省基於裝備安全提升，撤銷女兵不能到陸上自衛隊化學部隊服役的限制。在這之前，自衛隊長年以「母性保護」的觀點不開放女性到這個單位服役。

而這也代表女性能在陸海空自衛隊所有部隊任職。隨著限制解除，防衛省也正在擴充托育措施，以便臨時出勤的自衛隊員能安置孩子。