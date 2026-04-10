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古巴總統接受美電視專訪 表態不辭職籲美國對話

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天首度接受美國電視專訪時表示，他不會在美國壓力下辭職，並呼籲美國公開對話。

法新社報導，根據美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）提供的談話翻譯內容，狄亞士-卡奈表示：「我們是自由主權國家，是自由國家。我們擁有自決權與獨立性，我們不受美國擺佈。」

這位65歲領導人還說：「對古巴實施敵對政策的美國政府沒有資格對古巴提出任何要求。」

「革命者放棄和下台的概念，這在我們的字典裡不存在。」

狄亞士-卡奈告訴NBC News，古巴希望「在不設任何條件的情況下從事對話，討論任何議題，不會要求我們改變政治體制，就像我們不會要求美國改變體制，我們對美國體制也有不少疑慮」。

古巴副外長魏達爾（Josefina Vidal）7日曾告訴法新社，與美國的談判仍處於「非常初步的階段」。

針對狄亞士-卡奈今天的談話，白宮一名官員回應說，美國總統川普政府正與古巴談，古巴領導層希望達成協議，也應該達成協議，川普認為「將會非常容易達成」。

這名白宮官員今天說：「古巴是走向失敗的國家，統治階層在失去委內瑞拉支持後遭遇重大挫折。」

美國近來對共產政權統治的古巴施壓，展開實際上的石油封鎖，揚言對任何試圖向古巴出售石油的國家加徵關稅。

美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，切斷古巴來自盟友委國的主要石油供應，古巴陷入能源危機。

這個加勒比海島國曾遭受美國60多年貿易禁運。

川普曾公開提出「拿下」古巴的想法，他對格陵蘭（Greenland）、加拿大和委內瑞拉也有類似主張。川普政府將古巴領導層視為美國國家安全「威脅」。

狄亞士-卡奈上月矢言「堅定抵抗」任何這類接管行動。

具有古巴血統的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）主導與哈瓦那當局的談判，並要求古巴領導層重大改革，認為現任領導層無能。不過盧比歐否認要求狄亞士-卡奈下台。

儘管雙邊關係緊張，美國在一週多前仍允許一艘俄羅斯油輪向古巴卸載原油。

川普 白宮 美國

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