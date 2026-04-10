俄艦趁中東衝突威脅英國水域 英防相：絕不容忍

英國國防大臣希利今天表示，當各國注意力大量集中於中東地區戰事，俄羅斯趁機升高對英國周邊水域和水下基礎設施的威脅，但他要正告俄羅斯總統普丁，任何破壞英國周邊電纜和管線的嘗試都絕不會被容忍，且將招致嚴重後果。

希利（John Healey）警告普丁（Vladimir Putin），英國緊盯俄方活動，並對俄方行徑看得一清二楚。

至於有意見質疑英國政府未向中東地區投入更多軍事資源，希利強調，雖然中東地區危機是以既喧鬧又危險的形式爆發，但「最重大的威脅往往隱聲匿跡」，讓人看不見、聽不到。

希利重申英國官方立場指出，在軍事層面全力投入中東地區局勢不符合英國國家利益；當防衛需求升高，英國必須以最具效益的方式部署相關資源。

英國國防部表示，俄羅斯船艦近2年對英國周邊水域的侵擾上升30%。希利今天召開記者會，說明英國海、空軍最近一場應對俄艦的行動，並接受媒體提問。希利說，召開記者會不僅是為了揭露俄羅斯對英國的「持續」威脅，也是為了凸顯英國「始終」都做好準備應對相關威脅，無論世界各地情勢如何變化。

根據希利在記者會的發言，一個多月前，一艘具俄羅斯「鯊魚級」（Akula class）特徵的彈道飛彈核動力攻擊型潛艦、以及2艘隸屬俄羅斯國防部深海研究總局（GUGI）的特種潛艦進入英國北方水域，英國海、空軍出動軍艦和P8「海神式」反潛海上巡邏偵察機，追蹤監控俄方行動，總計陸續有約500名人員投入一連7天、每天24小時不間斷的任務，直到俄艦離開。

希利表示，俄艦未進入英國領海，但曾在英國專屬經濟區（EEZ）活動。英國國防部則指出，俄艦曾在鄰近英國領海的水域活動。

根據英國國防部的資訊，英國海軍出動一艘反潛作戰23型（Type 23）巡防艦、一艘輔助艦，以及數架「梅林」（Merlin）反潛直升機，空軍則出動P8偵察機，協同追蹤監控俄艦活動。挪威等盟友也參與執行任務。

英國國防部指出，英方人員很快即判定，所謂的「鯊魚級」潛艦不過是誘餌，用於分散英國和盟友注意力，該辨識並緊盯的其實是隸屬GUGI的特種潛艦，而它們正在英國周邊水下關鍵基礎設施徘徊、從事惡意活動。

英國國防部並提到，英國海、空軍另運用反潛聲納浮標追蹤監控俄艦。希利在記者會表示，目前沒有證據顯示已有水下基礎設施遭俄艦破壞，但英國和盟友將具體查核。

希利和國防部皆強調，含部署聲納浮標在內，英方採取一系列公開、外顯的舉措，用意即是向俄方傳達，俄方所謂的秘密活動對英方而言不是秘密，俄方的心思與行動皆在英方掌握之中。

英國此次對俄艦的追蹤監控任務長達一個多月；希利是在任務結束後，才召開記者會。

希利重申，GUGI的水面和水下艦艇一大用途為執行混合戰，特別是用於威脅他國水下關鍵基礎設施，平時可預先進行探勘繪測，衝突時期則投入破壞行動。

其中，近2年最常在英國周邊水域現蹤的GUGI艦艇是「琥珀」（Yantar）。編制屬俄羅斯北方艦隊的「琥珀」名義上是海洋研究船，但多年來以「間諜船」（spy ship）為人所知。公開資料顯示，「琥珀」配備可用於深海監偵和破壞行動的自主與無人載具，載具運作深度逾水下6000公尺。

去年11月，英國政府揭露，「琥珀」曾向監控它活動的英國空軍P8發射雷射光束，且是往飛行員方向發射。事後檢查，飛行員、P8及相關設備皆未有損傷。

英國國防部今天另首度發布GUGI位於俄羅斯莫曼斯克州（Murmansk）鹿野灣（Olenya Guba）北極圈基地的衛星拍攝圖，包含基地內的水面和水下艦艇圖像。