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義大利總統訪捷克 帕維爾：兩國合作緊密共同挺烏

中央社／ 布拉格10日專電

義大利總統馬達雷拉與捷克總統帕維爾今天在布拉格城堡會面。帕維爾表示，義大利是捷克第7大貿易夥伴，雙方在經濟、能源與安全等多領域合作，並共同支持烏克蘭，「烏克蘭的安全意味著義大利與捷克的安全」。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）今天抵達捷克首都布拉格，展開為期2天的訪問，期間與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）會談，以及眾議院與參議院議長會面。這是馬達雷拉自2015年就任以來，首次對捷克進行雙邊正式訪問；而帕維爾曾於2023年11月底訪問義大利。

記者會上，帕維爾表示，捷克與義大利不僅擁有悠久且深厚的歷史聯繫，也共享相同的價值觀，在多項影響當前全球發展的重要議題上立場相近。

帕維爾表示，義大利是捷克第7大貿易夥伴，目前在捷克境內已有超過3000家義大利企業，為數千名捷克民眾創造就業機會，並投資多個產業，展現互惠互利的經濟關係。同時，捷克亦持續增加對義大利的投資，近年來多起重要併購案顯示，捷克的投資在義大利市場取得成功。

在能源議題上，帕維爾指出，兩國在能源領域持續深化合作，捷克正致力於降低對俄羅斯石油與天然氣的依賴，並積極尋求多元能源來源。

此外，雙方在科技方面發展合作，例如義大利曾在布拉格一間高階雷射技術研發中心扮演要角；同時在交通建設交流密切，捷克期望借鏡義大利在高速鐵路的技術。

針對國際安全事務，帕維爾說：「我們支持加強歐洲的溝通能力、防禦力與行動力。我們也共同支持烏克蘭，因為我們都清楚，烏克蘭的安全意味著義大利與捷克的安全。」

兩位總統也討論北約的未來。帕維爾表示：「我不認為美國會退出北約」，並強調北約本質上是一個防禦性聯盟。

馬達雷拉是繼義大利前總統納波里塔諾（GiorgioNapolitano）後，第2位連任兩個7年任期的義大利總統，若完成任期，是義大利在任時間最長的總統之一。義大利總統的職權主要為禮儀性質，但也負責在選舉後或政治危機時主持組閣談判，並有權解散議會。

俄羅斯 眾議院 捷克

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