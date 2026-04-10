川普5月訪北京陷弱勢？ 學者憂心：台灣恐淪犧牲品

美國總統川普即將在5月中旬訪問北京，有學者認為，美國在伊朗軍事行動中沒有取得預期中的成功，恐讓川普變成比較弱勢的談判方，指川普現在面對內憂外患，有可能為了在川習會取得成果而犧牲太多，甚至可能在台灣議題上讓步。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Study）9日舉行座談會，邀請學者專家討論2026年的美中台關係，艾德爾菲大學（Adelphi University）政治學教授王維正說，他憂心川普可能為了在5月川習會與中國達成重大協議，而造成間接傷害。

對於川普預計5月中旬出訪中國，與中國國家主席習近平見面，王維正認為，美伊衝突的結果恐怕不如川普所預期，再加上美國民眾正面臨高物價、通膨等問題，川普的民調支持度正在走下坡，甚至共和黨有可能在年底期中選舉中同時失去聯邦眾議院和參議院的多數席次；王維正表示，在這些壓力之下，川普恐在川習會的談判中處於弱勢。

王維正表示，正因為上這些原因，他預料川普會希望在川習會中達成重大的協議，但川普有可能為此付出過大的代價；王維正也認為說，中國在時間上占有優勢，因為他們明白川普在期中選舉失敗的機率很大，而中國也還手握稀土等籌碼，讓美國難以做出不傷己的反擊。

王維正預期說，川習會仍可以達成有限的成果，包括中國會繼續向美國購買黃豆、美中可能在芬太尼的議題上加強合作，美國也可能調降對中國課徵的關稅，但王維正認為，美中之間不會達成川普誇口的成果。

至於美方要付出什麼代價？王維正擔心說，川普針對台灣議題，有可能在美國宣示性政策上做出言詞的修改，包括中國可能希望美國從不支持台獨，改為反對台獨、中國也可能要求美國支持和平統一，而非只是支持用和平的方式解決分歧；王維正說，這些可能對川普來說很不重要，中國卻極為看重。

不過，喬治華盛頓大學教授貝內特（Yan Chang Bennett）則認為說，雖然川普做事不按牌理出牌，但目前看起來，針對關鍵礦產、人工智慧（AI）和太空政策等議題，川普政府似乎都遵循「國家安全戰略」的內容；貝內特指出，國家安全戰略中明言會維持對台的宣示性政策，認為就算川普說了什麼，她預期川普政府最後也會退回國家安全戰略的基準。