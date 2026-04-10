普丁宣布東正教復活節與烏克蘭停火 傳俄特使赴美會談

俄羅斯克里姆林宮今天表示，總統普丁宣布，在東正教復活節假期期間與烏克蘭實施停火。另外，據悉俄國特使德米崔耶夫目前人在美國，與美方討論烏克蘭和平協議等議題。

法新社報導，克宮聲明指出，根據最高統帥普丁（Vladimir Putin）的決定，因應即將到來的東正教復活節慶典，「宣布自4月11日16時（格林威治時間13時）起開始停火，至2026年4月12日當日結束止。」

烏方之前也提議暫停敵對行動。

與此同時，知情人士告訴路透社，普丁的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）目前人在美國，並與美國總統川普（Donald Trump）政府的成員會面，討論烏克蘭和平協議及美俄經濟合作事宜。

此次訪問正值美國即將決定是否延長對俄羅斯石油的制裁豁免，該豁免將於11日到期，可能也是討論議題之一。