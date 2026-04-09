日媒：高市擬4月中會晤波蘭總理 料談及印太安全

近來由於企業廣泛使用 AI 取代一些人類工作（同時也製造新工作），人們不免擔心自己有一天也會被機器人取代。但機器人倡議者的一個美好遠景卻是：只要機器人承包了所有重複、勞累的工作，人類就可以釋放自己的潛力。例如全心投入藝術創造等自己想做的事，活在所謂的後工作社會（post-work society）。

2026-04-09 09:46