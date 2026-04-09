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日媒：高市擬4月中會晤波蘭總理 料談及印太安全
共同社今天引述日本政府多位相關人士的說法指出，日本和波蘭兩國政府已經開始協調波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）近期訪日行程，他最快4月15日與日本首相高市早苗舉行會談。
共同社報導，高市早苗與圖斯克預計將譴責俄羅斯侵略烏克蘭，中東地區局勢也可能成為雙方討論議題之一。
相關人士表示，雙方將於會談就歐洲與印度洋-太平洋的安全保障密不可分之立場達成一致，且預計會確認維持國際秩序的重要性，並商定促進防衛部門之間對話。
另外，高市早苗與圖斯克可能還會商討網路安全、能源，以及包含兩國民間企業在內的經濟領域合作等議題。
日本和波蘭上一次領導人會談可追溯到2023年7月，當時是由時任首相岸田文雄與時任波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）舉行。
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