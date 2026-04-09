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共同社：北約代表團將訪日本 強化與印太夥伴合作
北大西洋公約組織消息人士今天透露，各成員國常駐布魯塞爾北約總部的大使級代表本月中旬將訪問日本，以強化與印度太平洋地區的合作。
共同社報導，北大西洋公約組織（NATO）共有32個成員國，包括美國、加拿大以及歐洲國家。消息人士稱，此次訪問團中唯一不參加的是將於12日舉行國會選舉的匈牙利。目前還在協調與防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充等首長的會談，以及走訪防衛相關企業的行程。
對歐洲的北約成員國而言，最重要議題是支援遭到俄羅斯持續進攻的烏克蘭。在美國總統川普政府對援烏態度消極的背景下，作為印太地區夥伴國的印太4國（IP4）日本、韓國、澳洲、紐西蘭在北約心目中的存在感日益提升。
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