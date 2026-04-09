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俄移交1000具烏軍遺骸 換回41具士兵遺體
莫斯科談判代表團一名俄方消息人士今天告訴記者，俄羅斯已將1000名烏克蘭士兵的遺骸移交給烏方，基輔則歸還41具俄軍遺體作為交換。
法新社報導，俄烏雙方定期交換陣亡士兵的遺骸，這是少數仍維持合作的領域之一。
俄羅斯國營影音媒體Ruptly上傳的影片顯示，身穿白色連身工作服、戴著藍色手套的人員，正將白色屍袋從一輛卡車後方搬運到另一輛車上。影片中還可以看到制服上印有紅十字標誌的觀察員在場。
烏克蘭方面目前尚未對此置評，也未證實這次交換。
紅十字會上個月表示，目前每月協助雙方交換約1000具遺體，但仍有「成千上萬」死者的身分尚未確認。
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，引發二戰以來歐洲最血腥的戰爭，導致數百萬人流離失所，雙方平民喪生。
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