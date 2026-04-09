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菲律賓增設南海海防轄區 強化主權與執法

中央社／ 馬尼拉9日專電

菲律賓政府今天在南海正式啟用新的海岸防衛隊轄區，以彰顯國家主權，加強海事法令執行與海域治理能力。

菲律賓交通部透過臉書發布新聞稿表示，交通部長羅培茲（Giovanni Lopez）與海岸防衛隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）今天登上中業島，主持海防隊「自由群島」（Kalayaan Island Group）轄區與指揮中心的啟用典禮。

今天是菲律賓的「英勇日」，以紀念二戰期間陣亡之菲美士兵。羅培茲表示，政府在這一天啟用新的轄區，是為展現對海防人員的支持。

加文則說，新轄區將成為「主權的燈塔，以及菲律賓人民的庇護所」。

在此之前，自由群島週邊海域的巡邏、執法及搜救任務，是由巴拉旺島（Palawan）轄區負責。

另一方面，海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）在社群平台X表示，「自由群島」轄區將由准將級指揮官領導，未來將部署專屬資源，包括艦艇與飛機，以執行海上安全、搜救及海洋環境保護等任務。

塔瑞耶拉補充，新轄區將獲得更完善的後勤支援和更多的作業經費，以執行重要行動。此外，新轄區的指揮中心可以從各政府部門徵調人員，為島上居民提供必要的服務。

「自由群島」位於南沙群島海域，由9座海上地物組成，菲律賓政府於1978年劃設為鎮級地方行政區，其中面積最大的是中業島（菲稱希望島，Pag-asaIsland）。長期以來，相關海域一直是菲律賓與中國的南海衝突熱點之一。

塔瑞耶拉今天才剛指控中方向在中業島空域飛行的菲律賓公務機發射照明彈；菲律賓海軍3月底則指控中國一艘軍艦在中業島海域危險操作，幾乎與菲律賓軍艦相撞。

南沙群島 二戰 菲律賓

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