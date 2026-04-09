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立陶宛議員：對台關係不應只看投資 須納安全考量

中央社／ 維爾紐斯9日專電

立陶宛政壇近期對於駐立陶宛台灣代表處名稱再掀討論。立陶宛議員莎卡琳恩接受當地媒體專訪時表示挺台，並說不應僅以經濟指標衡量立台雙邊關係；立陶宛對台政策應充分考量美國對台政策與整體地緣政治背景。

立陶宛國會議員暨前國防部長莎卡琳恩（DovilėŠakalienė）8日接受艾塔新聞社（ELTA）專訪，針對立陶宛政府近期對台政策問題做出評論。

莎卡琳恩表示，台灣對美國在地理位置與半導體生產方面都具有戰略重要性，美國政府與台灣在經濟、軍事和政治層面的聯繫仍然非常緊密。她認為，在這種背景下忽視台灣、冷卻關係、改變代表處名稱或忽略全球安全與地緣政治層面，都顯得奇怪。

莎卡琳恩在專訪中提到，當立陶宛2021年因設立台灣代表處曾遭中國經濟施壓時，美國曾提供協助，包括加速市場准入及提供出口信貸支持。她指出，更改代表處名稱可能被視為對這些投資的貶低，「我們立場的改變在華盛頓可能被理解為中國的勝利，顯示中國壓力對我們更重要」。

她強調，當前立陶宛政府若持續自我定位為親美國家，就應充分考量美國對台政策與整體地緣政治背景。

報導指出，對於立陶宛內部分聲音主張以「成本效益」重新檢視對台關係，甚至質疑台灣投資未達預期，莎卡琳恩表示，不應僅以經濟指標衡量雙邊關係，「在當前情勢下，維持與台灣的溫暖關係是有意義的，不該只用直接經濟數據來衡量，更不應孤立地只看台灣投資」。

她指出，台灣關係應置於更廣泛的安全架構中來理解，包含美國、亞洲與歐洲的戰略連結。她說，自己始終將台灣視為戰略安全3角的一部分，而非單純經貿夥伴。

對於立陶宛政府有意恢復與中國的外交關係，莎卡琳恩表示，與中國維持與歐盟一致的外交代表層級並無不妥，但關鍵在於相關決策的代價。她警告，相關舉措可能被美國視為政策倒退，並對立陶宛安全與情報工作帶來額外風險。

莎卡琳恩長期在國際場域為台發聲，上個月甫訪台出席第9屆玉山論壇，並獲外交部頒贈「睦誼外交獎章」，肯定她持續深化台立關係的重要貢獻。

立陶宛 美國

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