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空襲關鍵渡口、軍火庫 以軍聲稱擊斃真主黨領袖侄子兼秘書
英國天空新聞報導，以色列國防軍表示，他們擊斃黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）的侄子兼秘書哈爾希（Ali Yusuf Harshi）。
以軍表示，哈爾希在以軍針對黎巴嫩首都貝魯特的徹夜空襲中喪生，「哈爾希是卡西姆的親信兼私人顧問，在管理和保護卡西姆的辦公室發揮重要作用」。
以軍表示徹夜襲擊2個關鍵渡口，「是黎巴嫩真主黨恐怖分子和指揮官用來將上萬件武器、火箭和發射器從利塔尼河北部運往南部的渡口」，黎巴嫩南部約10個軍火庫、發射器和指揮中心也遭襲擊。
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