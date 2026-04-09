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菲律賓海岸防衛隊「啟用」南沙群島新指揮中心
菲律賓海岸防衛隊今天「啟用」其在南沙群島（Spratly Islands）的首座專屬指揮中心。南沙群島是南海主權爭議的火線，也是菲律賓與中國船隻多次發生對峙的地點。
法新社記者搭機前往這座設於中業島的新指揮中心時，目擊多艘中國海警船在附近水域巡邏，中方船隻並對載有記者的飛機發出無線電警告。
儘管國際仲裁認定「毫無法律依據」，中國仍宣稱擁有幾乎整個南海的主權。
菲律賓海岸防衛隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）今天在「啟用」儀式後向記者表示，中業島現在將派駐一名准將級指揮官，並有一艘常駐船艦、更多應變艇以及人數不詳的專家。
菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）指出，偏遠的南鑰島（Kota Island）與北子礁（ParolaIsland）分站也將升格為正式工作站。
中業島目前約有400名菲律賓人居住，多為漁民及其家屬，中國則指控這些居民是非法居留。
中國駐馬尼拉大使館今天未立即回應置評請求。
菲律賓上月表示，將對南沙群島逾100個島礁地物重新命名。中國隨後指控馬尼拉違反國際法，並威脅將採取措施以維護其領土主張。
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