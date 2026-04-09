日澳防長短時間互訪 為日相高市訪澳鋪路

日本防衛大臣小泉進次郎昨天在防衛省與來訪的澳洲副總理兼國防部長馬勒斯召開會談，雙方除了針對局勢緊張的中東地區交換意見之外，也就持續協商強化國防合作達成共識。

「朝日新聞」報導，日本首相高市早苗正在協調於本月下旬的大型連假期間出訪澳洲與越南等國，而馬勒斯（Richard Marles）這趟日本行有意替高市之後訪問鋪路。

小泉在聯合記者會強調，「在全球目光聚焦中東之際，也不能讓印太地區的安全保障出現空隙」。馬勒斯則提到北韓當天發射彈道飛彈，並稱「印太各國持續關注區域面臨的課題十分重要」。

這場會談強調，日本與澳洲之間「準同盟」的合作方式。

日本海上自衛隊最新銳的「最上級」護衛艦（FFM），今年3月也參與了澳洲海軍每兩年實施一次的最大規模演習「卡卡杜軍事演習」（ExerciseKakadu），以及國際艦隊檢閱儀式。馬勒斯表示，「兩國之間的演習呈現出前所未有的廣度與深度」。

澳洲政府已經決定採購11艘「最上級」護衛艦的「改良型」。小泉本月中旬也計劃訪問澳洲墨爾本，協商相關議題。

「最上級」護衛艦是先進的匿蹤巡防艦，配備多種強大火力的武器。馬勒斯曾表示，「最上級」巡防艦將取代澳洲老舊的安扎克級（Anzac-class）巡防艦艦隊，首艘新艦預計2030年正式服役。

關於兩名防衛首長在短時間內互訪，防衛省相關人士表示，「這是前所未有的節奏」。

而馬勒斯與小泉開會之前，先前往首相官邸與內閣官房長官木原稔會面。日本政府相關人士指出，這有意替高市之後出訪鋪路。