快訊

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

智利警方破獲巨額竊銅走私案 298億元銅料銷往中國

中央社／ 聖地牙哥8日綜合外電報導

智利當局今天宣布破獲一起竊銅走私案，這個跨國犯罪集團5年間竊取價值逾9.1億美元（約新台幣298億元）銅料，並偽裝成廢料銷往中國，是智利史上最大集團犯罪案之一。

「南華早報」報導，當局表示，這個犯罪集團以卡車將竊得的銅料運至智利北部的港口城市伊基克（Iquique），再以貨櫃偽裝成廢料形式裝船運往中國。多年來更利用智利合法貿易體系，詐領逾5500萬美元（約新台幣18億元）的出口加值型營業稅（VAT）退款。

這場名為「高壓行動」（Operation High Voltage）的跨區行動橫跨全國7個地區，共逮捕25人、搜查49處房產，並查扣187公噸銅料、40部車輛及11把槍械。

當局估計，查扣的銅料按目前市值約220萬美元（約新台幣7000萬元），但僅是這個不法集團5年來走私總量的冰山一角。

智利北部城市阿里卡（Arica）檢察官辦公室刑事分析組主任、北部邊境案件調查員龔薩雷茲（RodrigoGonzalez）今天稍早接受彭博（Bloomberg）採訪時表示，這個不法集團分工明確，專業小組負責竊取電纜、中間商負責處理及存放金屬、運輸組則負責跨境轉運。

他說：「這是門利潤極高的生意，區區數十公尺長的電纜就價值數百萬披索。」

犯罪集團的竊銅手法簡單粗暴，直接開卡車衝撞電線桿，數分鐘內便能拉倒整排電纜，再由人員剝取銅料裝車，在當局趕抵前迅速撤離。

龔薩雷茲說，單一事件的損失最高可達6000萬智利披索（約新台幣200萬元），相關攻擊也造成多個社區大規模停電。

警方迄今未公布中國買家身分，中國駐智利大使館也尚未就此案置評。

智利 走私

延伸閱讀

朱政騏涉共諜案…疑接觸統戰媒體？陸委會：已暫停駐台

外洩資料逾10PB！大陸超級運算中心疑遭駭 機密飛彈設計圖恐外流

承租土地堆置逾千公噸廢棄物牟暴利 苗檢起訴5人求重刑

國際金價大漲重回4,800美元 大陸金飾克價漲破6,800元

相關新聞

後工作社會的幻象：當AI機器人接管勞動，人類真的會更自由嗎？

近來由於企業廣泛使用 AI 取代一些人類工作（同時也製造新工作），人們不免擔心自己有一天也會被機器人取代。但機器人倡議者的一個美好遠景卻是：只要機器人承包了所有重複、勞累的工作，人類就可以釋放自己的潛力。例如全心投入藝術創造等自己想做的事，活在所謂的後工作社會（post-work society）。

【專家之眼】月球歸來，人類未竟的旅程

2026年4月6日，一艘名為「誠信號」的太空船正悄悄刷新人類史上距離地球最遠的紀錄。四位太空人在距離地球超過40萬公里的深邃黑暗中，靜靜凝視著那顆蒼白的月球。54年了。自1972年阿波羅17號任務以來，人類再度以肉眼近距離望見月球背面那片從未被親眼目睹過的荒原。

美：川習會聚焦經貿議題 葛里爾表示美中都不樂見大規模對立

美國貿易代表葛里爾7日表示，美中都稱雙邊經貿關係穩定，不樂見大規模對立。美方預期，兩國元首會面可繼續維持穩定關係並確保稀土供應，希望設立官方的貿易委員會，實際討論貨品交易等。

美貿易代表葛里爾談川習會 延續美中穩定

美國總統川普預計五月中旬訪問北京，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）七日表示，美國希望延續美中之間的穩定關係，並確保美國繼續從中國取得稀土資源；美中日前在巴黎會談中提到建立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade），為美中關係打好基礎。

2天內第3度 北韓又發射飛彈

南韓軍方表示，繼七日偵測到從北韓首都平壤地區發射不明飛行物，北韓八日又至少兩度朝東海（日本海）發射短程彈道飛彈。專家認為，平壤意在表態拒絕南韓總統李在明政府的和平示好。

又挑釁？北韓兩度發射彈道飛彈 日方初判落在EEZ外

南韓軍方今天上午宣布北韓發射數枚短程彈道飛彈後，下午再度宣布北韓發射彈道飛彈。日本防衛省消息人士指出，研判北韓下午發射的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。