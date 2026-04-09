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北韓連續三天密集軍演 專家：對南韓強硬立場未變

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓本週連續三天測試多種武器系統，包括彈道飛彈與集束炸彈等。專家分析，密集武器測試顯示北韓對南韓強硬立場不變。

KCNA指出，測試項目還包括機動式短程防空飛彈系統。

根據報導，這些測試於6日、7日和8日進行，屬於北韓定期研發與升級武器系統的一環。

南韓軍方稍早表示，北韓昨天分兩輪發射多枚短程彈道飛彈，並於7日發射一枚「不明飛行物」。

根據KCNA，這次演習「證實搭載集束彈頭的地對地戰術彈道飛彈『火星炮-11甲型（Hwasongpho-11Ka）』，可將覆蓋6.5至7公頃範圍內的任何目標化為灰燼」。

集束彈藥會在大範圍內散布數十枚、甚至數百枚小型子彈藥，因對平民構成風險而備受爭議。

另外受測試的還包括一套「電磁武器系統」以及「碳纖維假彈散布裝置」，KCNA稱其為「具有戰略性質的特殊資產」。

報導指出，這次發射也使用「低成本材料」，以檢驗發動機的「最大負荷能力」。

南韓軍方表示，北韓昨天第二輪發射的一枚短程飛彈飛行距離超過700公里。

在此之前，北韓已朝東海（日本海）方向發射多枚短程彈道飛彈，飛行距離約240公里。

報導未提及北韓領導人金正恩是否出席了這些活動。

官方媒體目前尚未公布發射照片。

這是北韓今年已知第4與第5次彈道飛彈試射。分析人士認為，這次試射是平壤向首爾傳達訊息，即使南韓多次釋出善意，北韓對南韓強硬立場依然不變。

金正恩 彈道飛彈 北韓

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